Sánchez defiende "derribar barreras y prejuicios" en el Día Mundial del Síndrome de Down hacia la "plena inclusión"

De acuerdo con datos de Down España, el síndrome de Down afecta a unos seis millones de personas a nivel mundial, con aproximadamente 34.000 casos en España, y la incidencia se sitúa entre uno de cada 600 y uno de cada 700 nacimientos. Desde esta perspectiva, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó este sábado, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, la voluntad de reforzar el compromiso institucional en la promoción de la igualdad y la inclusión plena para las personas con esta condición. Según publicó Europa Press, Sánchez hizo hincapié en la necesidad de eliminar las barreras y los prejuicios sociales, más allá de las características genéticas, para avanzar hacia una sociedad que garantice igualdad de oportunidades.

El mensaje de Sánchez quedó reflejado en una publicación en su cuenta de X, donde remarcó el compromiso de la administración central de “seguir trabajando para derribar barreras y prejuicios”. En sus palabras: “Hoy, en el Día Mundial del Síndrome de Down, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para derribar barreras y prejuicios. La meta es lograr la plena inclusión y la igualdad de oportunidades”, indicó el presidente, citado por Europa Press, subrayando que “tener Síndrome de Down no es un problema”.

La publicación, según informó Europa Press, fue acompañada por un video de Down España, la Federación Española de Síndrome de Down, que muestra diferentes situaciones cotidianas que experimentan las personas con esta condición genética. En el video, se transmiten mensajes que rechazan considerar el síndrome de Down como una “dificultad”, una “limitación”, un “impedimento” o un “problema”, rematando con la frase: “Lo tienes tú cuando piensas lo contrario”, en alusión a los prejuicios ajenos.

El síndrome de Down, tal como describe Down España, se presenta como la alteración genética humana más frecuente y, además, constituye la principal causa de discapacidad intelectual en el mundo. La federación especifica que su origen responde a una variación genética que se produce de manera espontánea, sin que existan factores prevenibles, lo que genera importantes desafíos sociales relacionados con la percepción pública y la integración.

Durante la jornada dedicada a la conciencia y visibilización del síndrome de Down, las asociaciones y colectivos representados por la federación promueven la reflexión en torno al papel de los prejuicios y las barreras sociales, y su impacto en el acceso a los derechos fundamentales. Según consignó Europa Press, Down España busca fomentar una visión que sitúe la dificultad en el entorno y no en la propia condición genética.

El movimiento asociativo reclama un incremento en las políticas de inclusión, acceso a la educación, empleo y servicios de apoyo, reclamando la adecuación de las normativas a nivel local y estatal para asegurar el cumplimiento de la igualdad real, reportó Europa Press. El presidente del Gobierno se sumó a esta demanda, comprometiendo el respaldo del Ejecutivo en el desarrollo de iniciativas dirigidas a eliminar obstáculos estructurales y sociales.

El contexto internacional del Día Mundial del Síndrome de Down impulsa cada año campañas para destacar historias y reivindicaciones compartidas por las personas con esta alteración genética y sus familias. Como remarca Down España, la promoción de una mayor comprensión social resulta clave para eliminar actitudes discriminatorias y superar la visión negativa que a menudo les afecta.