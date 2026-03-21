Feijóo pide "respeto, oportunidades e inclusión" en el Día Mundial del Síndrome de Down

El gesto simbólico de vestir calcetines desparejados marcó la participación de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, en las actividades del Día Mundial del Síndrome de Down, en respuesta a la invitación de varios jóvenes que visitaron el Congreso de los Diputados la semana previa. En ese contexto, el líder político reafirmó la necesidad de promover el respeto, las oportunidades y la inclusión para quienes conviven con esta condición genética, uniéndose así a una jornada internacional que busca impulsar la concienciación y la defensa de derechos igualitarios. Feijóo transmitió su mensaje a través de un vídeo publicado en sus plataformas en línea, llamando la atención sobre la importancia de valorar la diversidad y facilitar la integración de todas las personas en la sociedad, informó Down España y reportaron diversos medios nacionales.

Según publicó Down España, el Día Mundial del Síndrome de Down sirve para reflexionar sobre los desafíos diarios que enfrentan las personas con esta alteración cromosómica y su entorno, así como para visibilizar los avances y necesidades pendientes en materia de derechos y participación. De acuerdo con los datos aportados por la federación, la incidencia global de la condición es de una cada 600 a 700 concepciones, y actualmente existen unos seis millones de personas con síndrome de Down en todo el planeta, de las cuales unas 34.000 residen en España.

Durante la visita de un grupo de jóvenes con síndrome de Down al Congreso, Feijóo se comprometió a realizar un “gesto sencillo pero significativo” que simbolizara la importancia de la inclusión. Atendiendo a su petición, el líder del Partido Popular usó calcetines desparejados, una práctica que se ha convertido en un emblema mundial de apoyo a la diversidad vinculada con esta efeméride. El acto busca recordar el carácter único de cada individuo y reforzar la idea de que todos merecen igualdad de trato y acceso a oportunidades, resaltó el mensaje difundido por Feijóo en redes sociales.

Down España explicó que el síndrome de Down constituye la principal causa de discapacidad intelectual y representa la alteración genética humana más frecuente. A su vez, la federación subrayó que la condición se produce de forma espontánea como resultado de una variación cromosómica, y no responde a factores ambientales o de conducta parental. En declaraciones recogidas por los medios, la organización insistió en la necesidad de garantizar que las personas con síndrome de Down puedan ejercer plenamente sus derechos, acceder a la educación y al empleo, y participar activamente en todos los ámbitos de la vida.

El Partido Popular, bajo la dirección de Feijóo, remarcó en repetidas ocasiones su apoyo a las iniciativas y reivindicaciones promovidas por asociaciones y familias vinculadas al síndrome de Down. En el mensaje difundido con motivo de la conmemoración internacional, Feijóo indicó: “En el Día Mundial del Síndrome de Down recordamos que todos somos únicos, pero merecemos lo mismo: respeto, oportunidades e inclusión”, declaración recogida en los registros de Down España y replicada por distintos medios informativos.

La conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down pone el foco en la necesidad de crear entornos sociales, educativos y laborales que favorezcan la inclusión real de las personas con esta condición. Las asociaciones y colectivos especializados reclaman políticas públicas que promuevan el acceso igualitario a servicios básicos y la eliminación de barreras que dificultan la participación en la vida comunitaria, informó Down España. La federación también remarcó la labor de las familias y los profesionales en la promoción de la autonomía y el bienestar de quienes viven con síndrome de Down.

En España, la visibilidad de esta jornada suele acompañarse de campañas de sensibilización impulsadas tanto por entidades sociales como por responsables políticos. La implicación de figuras como Alberto Núñez Feijóo forma parte de una estrategia más amplia de reconocimiento público y reivindicación de derechos, reportó Down España. Además, la federación ofreció datos actualizados sobre la situación de las personas con síndrome de Down, aportando contexto sobre la prevalencia de la alteración genética y el impacto de las acciones de concienciación desarrolladas durante la jornada mundial.

El Día Mundial del Síndrome de Down, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra todos los años el 21 de marzo, reuniendo voces y testimonios de distintos países comprometidos con la mejora de la calidad de vida y los derechos de este colectivo. Según destacó Down España, las actividades de la jornada buscan romper estigmas y promover una convivencia que respete la diversidad desde la infancia hasta la vida adulta, favoreciendo acciones sostenidas en educación, sanidad, empleo y participación social.

Tal como consignó Down España, la federación mantiene una línea de trabajo enfocada en la defensa de los derechos, la información a las familias y la sensibilización de la opinión pública. En ese sentido, la entidad destaca la importancia de la colaboración interinstitucional y la coordinación con distintos actores sociales y políticos, incluidos los mensajes de apoyo emitidos por representantes de todo el arco parlamentario en el contexto de la conmemoración mundial.