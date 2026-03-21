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Bildu "está deseando" que nazca un nuevo espacio de izquierdas "solvente", pero insiste en que no se adherirá

Oskar Matute, vocero de EH Bildu en el Congreso, afirmó que su organización valora positivamente la creación de alternativas progresistas para futuros pactos, pero aclaró que la estrategia política de la formación vasca será independiente de esos proyectos

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La definición de la posición política de EH Bildu respecto a los proyectos de unidad de la izquierda se ha planteado al abordar la posible colaboración entre la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el portavoz parlamentario de ERC, quienes participarán en un acto conjunto en Barcelona el 9 de abril. Según informó Europa Press, Oskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, valoró la oportunidad de que surja un nuevo espacio de izquierdas “solvente” a la izquierda del PSOE para propiciar futuros acuerdos, pero resaltó que la estrategia del partido vasco no se asociará orgánicamente a estos movimientos.

En declaraciones recogidas por Europa Press durante una entrevista con el programa ‘Parlamento’ de RNE, Matute hizo hincapié en que EH Bildu respalda la creación de alternativas progresistas con capacidad organizativa, interlocución y negociación en el ámbito estatal. Pese a este interés, subrayó que la formación abertzale mantiene una estrategia diferenciada basada en la autonomía de su proyecto político. “No nos gusta que nos digan cómo tenemos que organizar nuestra casa”, indicó Matute, para quien la independencia en la toma de decisiones constituye un principio central.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el dirigente de EH Bildu expresó el deseo de que se conforme una contraparte sólida de izquierdas en el Congreso para articular procesos de diálogo y acuerdos futuros. Sin embargo, dejó claro que EH Bildu se perfila como una fuerza política nacida en Euskadi, con el propósito específico de defender los intereses de la clase trabajadora vasca y no asumir protagonismo en plataformas estatales de nueva creación. “A nuestro partido no le toca ser protagonista”, explicó Matute, situando así el foco en la articulación de un frente amplio de izquierdas fundamentalmente en el País Vasco.

El medio Europa Press detalló también que el dirigente vasco aludió a la experiencia de EH Bildu en la articulación de espacios de convergencia dentro de Euskadi, que, a juicio del portavoz, se realiza “con manejada solvencia”. Según Matute, la singularidad de EH Bildu reside en la autogestión de sus aciertos y errores, y en rechazar tanto las injerencias externas como la tutela sobre la organización interna de otras fuerzas políticas. “En Bildu somos así de peculiares. Creemos que acertamos y nos equivocamos nosotros, y que, en justa reciprocidad, nosotros no tenemos el derecho de decir a nadie cómo tiene que organizar su casa o cómo tiene que reorganizar o reestructurar su propuesta política”, afirmó, según recogió Europa Press.

El planteamiento de Matute responde a los debates sobre la reorganización de la izquierda a nivel estatal, en un contexto donde algunas figuras, como Irene Montero y representantes de ERC, analizan vías de alianza con vistas a próximos procesos electorales. Según indicó el portavoz de EH Bildu, la formación observa con atención estos procesos y mantiene su voluntad de diálogo, pero insiste en que su prioridad pasa por fortalecer alternativas propias en el marco territorial vasco.

La postura expresada por Matute durante la entrevista recoge la preocupación de EH Bildu por mantener su autonomía interna ante iniciativas externas de reorganización política. Así, la disposición al diálogo y la negociación con futuros espacios de la izquierda estatal se combina con una delimitación clara de competencias, apostando por ejercer influencia desde la independencia estratégica y la singularidad del proyecto vasco, como señaló Europa Press.

Esta línea argumental delimita el lugar que EH Bildu ocupa en el panorama político, valorando la emergencia de nuevos actores potencialmente aliados, pero marcando distancia respecto a la incorporación formal en sus estructuras. El partido, en palabras de Matute, se reserva la capacidad de decidir la gestión de su propia agenda, aliándose cuando detecta coincidencias estratégicas, pero sin integrarse en organizaciones ajenas, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

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