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Bildu avisa a Sánchez que tratar de amarrar a Junts y al PNV a su decreto anticrisis puede perjudicarle en las urnas

El portavoz Óskar Matute advierte a Moncloa sobre el riesgo electoral de intentar pactar con formaciones catalanas y nacionalistas, reclamando políticas profundas que beneficien a la ciudadanía frente a medidas que sólo favorecen a grandes empresas

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Óskar Matute, portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, cuestionó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recurra a estrategias orientadas a consolidar votos de formaciones como Junts y PNV para asegurar la aprobación del decreto anticrisis frente a la coyuntura internacional que ha generado la guerra en Irán. Tal como detalló el medio, Matute instó al Gobierno central a examinar a fondo el impacto electoral que puede generar este tipo de alianzas, ya que, desde su perspectiva, la ciudadanía demanda medidas estructurales enfocadas en una distribución más equitativa de la riqueza, en lugar de actuaciones que, según denunció, solo benefician a grandes entes empresariales.

Según lo publicado por EH Bildu, la organización advirtió acerca de los riesgos de optar por acuerdos coyunturales con fuerzas nacionalistas y catalanas a cambio de apoyos puntuales para textos legislativos, particularmente los centrados en el ámbito económico. El portavoz abertzale aseguró desconocer si esta táctica obedecía a una cuestión temporal o si representaba una apuesta sostenida del Ejecutivo, pero recalcó que “esta postura podría provocarle problemas en las urnas”, ya que los votantes demandan “políticas transformadoras” y una redistribución real de la riqueza.

El medio indicó que Matute criticó especialmente la posible repetición de medidas implementadas durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania, como la rebaja generalizada de impuestos. Afirmó que estas decisiones únicamente generan más beneficios para grandes compañías energéticas y refuerzan la concentración de la riqueza. Bajo este enfoque, sostuvo que "no es normal" que el Ejecutivo retome medidas de ese tipo y señaló que el interés de grupos como el PNV o Junts por proteger los márgenes empresariales dificulta la aprobación de reformas de mayor calado social.

Además, EH Bildu pidió al Gobierno que la perspectiva política trascienda el corto plazo y valore las consecuencias a medio y largo plazo de sus acciones. Según Matute, limitarse a maniobras puntuales y de supervivencia puede terminar alejando al Ejecutivo de una base social que aspira a cambios profundos en las estructuras de poder y riqueza. El portavoz insistió en que desde la izquierda abertzale “probablemente” se expliquen estas decisiones por la configuración del bloque parlamentario y la influencia que ejercen “determinadas fuerzas”.

Matute quiso señalar que la responsabilidad demostrada por EH Bildu en la tramitación parlamentaria no implica desconocimiento sobre quién ejerce mayor capacidad de presión sobre el Ejecutivo. Según reportó la fuente, el diputado subrayó que el hecho de que Bildu cumpla su papel institucional no significa que pasen por alto los equilibrios de poder que decantan el sentido de las grandes reformas hacia intereses empresariales.

Al abordar la cuestión de la vivienda, a raíz del reciente decreto enfocado en este ámbito, Matute trasladó la responsabilidad del resultado parlamentario a los grupos que voten en contra. Declaró que estas formaciones deberán justificar a la opinión pública “por qué la gente que tiene dificultades para pagar el alquiler o la hipoteca del mes a mes es menos importante que otra”. En declaraciones difundidas por EH Bildu, Matute expresó el hartazgo de su partido ante la reiterada situación en la que la clase trabajadora, según indicó, resulta la más afectada en cada crisis económica, mientras los grandes beneficiarios observan incrementados sus márgenes.

Para Matute, el Ejecutivo debe comprender el alcance de este descontento social, porque en caso contrario, según afirmó, “lo van a entender las urnas”. Desde Bildu insisten en que la responsabilidad y el ejercicio institucional no deben confundirse con una anuencia ante políticas que mantienen la desigualdad. La formación defendió la necesidad de políticas de transformación profunda y advirtió que las consecuencias de seguir apostando por soluciones cortoplacistas pueden manifestarse de manera clara en los próximos comicios, según consignó la fuente.

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