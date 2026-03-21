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Abascal participa como ponente en la conferencia conservadora CPAC que se celebra este sábado en Hungría

Líderes identificados con posiciones tradicionales de Europa, Israel y América presentan sus posturas en la cumbre de Budapest, donde se espera la presencia de Benjamin Netanyahu pese a la amenaza de arresto internacional confirmada por autoridades israelíes

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La presencia prevista de Benjamin Netanyahu en la cumbre conservadora que se celebra en Budapest ha llamado la atención, ya que, según informó la Oficina del Primer Ministro de Israel a 'The Times of Israel', el jefe de gobierno israelí planea asistir a pesar de existir una orden de arresto internacional en su contra, cuyo carácter vinculante fue confirmado por las autoridades de Israel. Esta cita internacional reúne a líderes identificados con posiciones tradicionales y conservadoras de Europa, Israel y América, consolidando a Budapest como epicentro de un espacio político que busca marcar la agenda continental.

El evento, la edición húngara de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), se lleva a cabo este sábado en la capital de Hungría y cuenta entre sus ponentes con Santiago Abascal, presidente de Vox, tal como publicó el medio original. La CPAC húngara, bajo el lema 'Rumbo a la victoria', invita a figuras relevantes del espectro ideológico que concentra afinidades en torno a políticas nacionales soberanistas, rechazo a la inmigración ilegal y oposición a la centralización de decisiones en Bruselas.

Entre los asistentes confirmados, según detalló la página oficial del evento y consignó el texto fuente, figuran Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, quien desempeña el papel central en la conferencia; Andrej Babis, primer ministro de Chequia; Mateusz Morawiecki, ex primer ministro de Polonia; y Eduardo Bolsonaro, miembro del parlamento brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Estas personalidades comparten una línea discursiva que enfatiza la defensa de la soberanía nacional, la prioridad de la familia tradicional y la retórica contraria a las tendencias políticas liberales en la Unión Europea.

Tal como indicó el medio, Santiago Abascal figura como invitado recurrente en las distintas versiones de la CPAC, tanto en Europa como en Estados Unidos. En esos espacios, ha tenido la oportunidad de mantener encuentros con figuras como Donald Trump, ex presidente estadounidense, y Elon Musk, empresario y propietario de plataformas de alcance internacional.

El texto fuente detalla que en la edición celebrada en mayo de 2025 en Hungría, la CPAC contó con la presencia de diversas figuras como el ministro de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, Yair Netanyahu, hijo del primer ministro israelí, y el legislador de Arizona Abe Hamadeh. Durante ese encuentro, las intervenciones centrales retumbaron en torno al llamado a la paz regional —un punto sostenido por el primer ministro húngaro al rechazar la expansión de conflictos en la frontera oriental del país y oponerse a la integración de Ucrania a la Unión Europea—, además de planteamientos críticos hacia la financiación europea a la guerra y la gestión centralizada de las decisiones en Bruselas.

En la cita anterior, los líderes congregados en la CPAC manifestaron también su interés en situaciones como la protección de la libertad de expresión y su interpretación de la crisis migratoria, subrayando la necesidad de preservar el modelo europeo actual frente a la migración irregular y asignando prioridad política al fortalecimiento de las estructuras familiares.

A su vez, el primer ministro húngaro insistió en la defensa de la soberanía nacional y la facultad de cada país de tomar decisiones ajenas a las imposiciones de la Unión Europea. En sus palabras, trasladadas por el medio de comunicación original, rechazó el endeudamiento conjunto y se manifestó contrario a financiar, utilizando recursos nacionales, los conflictos de terceros.

En este contexto, la cumbre de Budapest se perfila como foro para el intercambio de posturas entre los actores internacionales que comparten semejantes líneas ideológicas, con la presencia de Netanyahu singularizándose por sus implicaciones judiciales recientes y su relevancia en la política global, reportó 'The Times of Israel' según la información proporcionada por la Oficina del Primer Ministro israelí. Esta convocatoria fortalece los lazos entre representantes de movimientos conservadores y nacionalistas en Europa, Israel y América, quienes buscan articular estrategias comunes frente a los cambios sociopolíticos y las tensiones internacionales mencionadas durante las sesiones públicas y privadas de la CPAC.

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