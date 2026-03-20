Sánchez resta importancia al choque con Sumar que ha retrasado el Consejo de Ministros: "No lo veo un problema"

Según fuentes de la coalición citadas por El País, las conversaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Sumar se extendieron hasta altas horas de la madrugada, prolongando las negociaciones e impidiendo fijar una salida clara a la controversia que dificultaba la aprobación de medidas en el Consejo de Ministros. El desencuentro produjo un retraso de dos horas en la reunión que debía arrancar a las 9.30 horas y finalmente se inició a las 11.40, como resultado de pactos alcanzados a último momento y el diseño de una solución que reflejó las diferencias internas propias de los gobiernos de coalición.

De acuerdo con la información facilitada por El País, la presión ejercida por Sumar para que se incluyeran medidas de vivienda en el paquete de acciones anticrisis centrado en el conflicto entre Irán e Israel marcó el eje del desacuerdo. El Partido Socialista se mostró partidario de aprobar un solo decreto, excluyendo propuestas sobre vivienda, a lo que se opusieron los ministros de Sumar, generando una paralización temporal de la reunión del Consejo.

Según consignó el medio, el presidente Sánchez intervino personalmente, manteniendo encuentros con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y también reuniéndose en un formato más amplio con los cinco ministros de Sumar. Durante este periodo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, sostuvo conversaciones con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para explorar posibles vías de acuerdo de cara a la votación de las medidas.

Tal como relató El País, la decisión final consistió en consensuar la aprobación de dos reales decretos diferenciados: uno dedicado a la vivienda, que mantiene apoyos parlamentarios inciertos, y otro enfocado en la reducción del precio de la energía, un asunto que ha cobrado relevancia a raíz de la subida de los precios energéticos en las últimas semanas debido a la guerra en Irán. Esta solución implicó que las demandas de Sumar quedaran reflejadas en un nuevo texto, mientras que el resto de medidas económicas y sociales avanzan en paralelo bajo un marco legislativo distinto.

El medio reportó que la postura de los ministros de Sumar, basada en la falta de satisfacción con los términos acordados durante los días previos, los llevó a impedir el inicio del Consejo de Ministros hasta que sus condiciones tomaran forma en el paquete normativo. Las conversaciones telefónicas entre responsables de ambas formaciones continuaron hasta la madrugada anterior a la reunión, mientras persistía la posición del PSOE de limitar el decreto a cuestiones energéticas.

Finalmente, El País señaló que el ambiente en el Consejo reflejó la tensión propia de un Ejecutivo de coalición. Pedro Sánchez, al comparecer en rueda de prensa posterior a la aprobación de los decretos, definió la situación como parte de la dinámica habitual de los gobiernos compartidos y restó importancia a la relevancia del conflicto. Afirmó que “no lo veo un problema”, y aseguró que la capacidad de diálogo, negociación y acuerdo dota de legitimidad a las decisiones del Ejecutivo.

En relación con el contexto parlamentario, El País puntualizó que el decreto sobre vivienda persiste sin apoyos seguros debido a la negativa por parte de Junts y el PNV, complicando el futuro trámite de la norma. Por el contrario, las medidas sobre energía cuentan con mayor respaldo tras la revisión de los contenidos motivada por las conversaciones entre los socios de Gobierno.

Sánchez aludió también a precedentes en los que el Consejo de Ministros vivió debates extensos, como el celebrado en el inicio de la pandemia que se prolongó durante nueve horas, y defendió la capacidad de su Gobierno para negociar y alcanzar acuerdos. “Bienvenidos a Europa, bienvenidos a una cultura de democracia, de negociación, de acuerdo”, declaró el presidente según recogió El País, insistiendo en que la interlocución entre socios, otros grupos parlamentarios, agentes sociales y sectores afectados refuerza la legitimidad del Ejecutivo.

El País detalló que el retraso en la reunión coincidió con la reciente participación de Sánchez en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, lo que añadió presión a las negociaciones a última hora. Durante su intervención, el presidente hizo hincapié en la normalidad de este tipo de procesos en coaliciones y negó que los desencuentros supusieran un obstáculo grave, presentando la resolución como una muestra de la flexibilidad y disposición al acuerdo de su gabinete de ministros.

De acuerdo con la publicación, la principal consecuencia de este episodio fue la división formal del paquete legislativo en dos decretos diferenciados, lo que marcó un precedente en la dinámica de trabajo entre el PSOE y Sumar ante situaciones de desacuerdo. Además, la ausencia de apoyos claros en torno a las iniciativas de vivienda continúa como un elemento de incertidumbre para el Gobierno a corto plazo.