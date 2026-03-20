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Rufián cree positivos los decretos del Gobierno y ve "muy bien" la actuación de Sumar exigiendo medidas de vivienda

Tras valorar como favorables los recientes pasos dados por el Gobierno, el portavoz de ERC en el Congreso ha resaltado la importancia de exigir soluciones habitacionales y considera clave negociar con firmeza ante el contexto internacional y la presión sobre los hogares

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Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, enfatizó que la utilidad de las propuestas políticas prevalece frente a cualquier conflicto, y defendió que desde su partido han mantenido como prioridad los intereses de sus representados, a pesar de las dificultades que esto les ha ocasionado en el entorno político. Rufián consideró que esta postura les ha atraído tanto problemas como críticas, señalando que, en muchas ocasiones, estas objeciones han obedecido a intereses ajenos al debate de fondo. Estas declaraciones aparecieron tras la aprobación de varios decretos por parte del Gobierno central con el objeto de responder a la crisis derivada de la guerra en Irán, y al compás de negociaciones marcadas por la presión internacional y el impacto en los hogares españoles, según publicó la agencia Europa Press.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, Rufián valoró de forma positiva los recientes decretos del Ejecutivo, que buscan hacer frente a las consecuencias económicas originadas por el conflicto en Irán. Consideró que el paquete de medidas, aunque pudiera resultar insuficiente para ciertos sectores, supone un avance necesario dada la delicada coyuntura internacional y la presión que enfrentan las familias. Además, atribuyó a Sumar — la plataforma política — un papel destacado al exigir al Partido Socialista la rápida aprobación de medidas relacionadas con el acceso a vivienda y protección habitacional. Rufián afirmó, en concreto, que el trabajo impulsado por Sumar resulta adecuado y pertinente, remarcando que “la vivienda es algo que se tiene que arreglar o no habrá izquierda que valga”.

El portavoz de ERC también se pronunció sobre el decreto de rebaja fiscal aprobado por el Consejo de Ministros, que figura entre las respuestas urgentes para amortiguar los efectos económicos negativos derivados del enfrentamiento internacional. Según reportó Europa Press, Rufián admitió la complejidad de oponerse a iniciativas que buscan aliviar las dificultades del momento, manifestando que “en el contexto actual, era muy complicado de tumbar cualquier medida para intentar paliar la situación derivada de la guerra de Irán”.

Entre sus reflexiones, Rufián destacó la relevancia de emplear la totalidad de la fuerza negociadora disponible para alcanzar mejoras tangibles en beneficio de la ciudadanía. “Que la gente utilice toda su fuerza negociadora para poder mejorar” le pareció algo destacable. Añadió que “la radicalidad sin transformar la realidad no sirve de nada", mensaje que enfatiza su perspectiva pragmática sobre el ejercicio político en escenarios de crisis. Europa Press recogió sus palabras, con las que el portavoz reivindicó la necesidad de que las iniciativas políticas trasciendan la mera proclamación para convertirse en soluciones concretas y eficaces.

Rufián detalló que desde ERC plantearon un conjunto de propuestas económicas, fiscales y sociales con el objetivo de proteger a los ciudadanos ante la escalada de precios motivada por el conflicto internacional. Según Europa Press, estas propuestas han estado dirigidas a aliviar la presión sobre los hogares, apostando por mecanismos de apoyo financiero y regulatorio para los sectores y grupos más afectados. El parlamentario defendió que tales iniciativas resultan asumibles y que la utilidad constituye la esencia de la acción política, reiterando que “al final la utilidad es la mejor política que hay”.

Los decretos recientemente aprobados por el Gobierno abordan, entre otros aspectos, mecanismos de intervención sobre los precios, apoyos directos a sectores vulnerables, medidas de alivio fiscal y estrategias orientadas a consolidar la estabilidad socioeconómica nacional. En este contexto, la exigencia de soluciones específicas en materia de vivienda cobró protagonismo tras la intervención pública de Sumar, cuya estrategia busca garantizar que el acceso a una vivienda digna figure como elemento central en la agenda legislativa.

Según consignó Europa Press, Rufián insistió en que la izquierda debe dar respuesta efectiva a los desafíos habitacionales para preservar su legitimidad y relevancia en el escenario político actual. Esta demanda cobra especial sentido, según lo dicho por el portavoz, en un contexto donde los impactos de la crisis internacional se manifiestan en el día a día de las familias y generan urgencia en la adopción de respuestas políticas.

En sus declaraciones a los medios, Rufián subrayó la importancia de que los acuerdos políticos respondan a las necesidades reales de la población y sostuvo que el objetivo estratégico para ERC es aportar propuestas útiles, más allá de las críticas coyunturales a las que se expongan. Según detalló Europa Press, el dirigente remarcó que las propuestas asumibles son las que pueden aplicarse con mayor probabilidad de éxito y, por tanto, accionar un impacto positivo en la sociedad.

Las intervenciones de Gabriel Rufián retratan un escenario político marcado por la necesidad de respuestas prácticas ante una situación internacional compleja y una creciente presión sobre los hogares nacionales. Las iniciativas impulsadas tanto desde el Gobierno como por fuerzas como Sumar y ERC se orientan a coordinar esfuerzos con objeto de mitigar los efectos adversos de la crisis y asegurar condiciones de vida dignas para la población, tal como relató el medio Europa Press.

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