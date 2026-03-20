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Quiñones (PP) ve importante el archivo de querellas por los fuegos en CyL y destaca las razones: "Fueron imprevisibles"

El responsable de Medio Ambiente de Castilla y León expresa alivio tras la decisión judicial, resaltando que los siniestros forestales recientes en el noroeste fueron calificados como "extraordinarios" por la Fiscalía y que la respuesta oficial fue adecuada y diligente

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El archivo definitivo de las diligencias de investigación penal abiertas contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por parte de la Fiscalía Superior de Castilla y León, marca el cierre de las acciones legales impulsadas tras los incendios forestales que ocurrieron durante el verano de 2025 en el noroeste de la comunidad. De acuerdo con información publicada por Diario de León, esta decisión incluyó tanto la querella de Vox como las actuaciones de la Fiscalía Superior sobre el incendio de Las Médulas, avalando los argumentos de que estos fuegos representaron sucesos "absolutamente imprevisibles y extraordinarios".

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, respondió a preguntas de la prensa acerca de esta resolución destacando que la importancia no solo radica en el archivo en sí, sino en los motivos aportados por los órganos jurisdiccionales. Según consignó Diario de León, Suárez-Quiñones subrayó que la investigación concluyó que los incendios del pasado verano se dieron bajo condiciones sin precedentes, apuntando a la gravedad y la acumulación inusual de siniestros, así como a circunstancias meteorológicas excepcionales.

El funcionario expresó que la Junta mantuvo en todo momento "total confianza" en los órganos jurisdiccionales y resaltó el valor de que la Fiscalía Superior haya reconocido oficialmente el carácter extraordinario de los incendios tras el análisis de los hechos. "Que un órgano como la Fiscalía Superior lo asuma y vea después de la investigación que es así, para nosotros es muy importante", declaró Suárez-Quiñones, de acuerdo con las palabras recogidas por Diario de León.

El consejero reafirmó la actuación de la Administración autonómica durante la emergencia forestal, defendiendo que se emplearon "todos los medios que era posible recabar" y que no se detectó pasividad en la respuesta institucional. "Hubo acción y se tomaron las medidas necesarias", manifestó, mencionando que la resolución judicial pone de manifiesto la diligencia y adecuación de las medidas adoptadas por la Junta ante los fuegos.

Según recogió Diario de León, Suárez-Quiñones expuso que las diligencias realizadas por la Fiscalía Superior siempre se mantuvieron en una fase preliminar, aclarando que "nunca" se llegó a abrir un procedimiento judicial formal contra los responsables del Gobierno autonómico. El consejero puntualizó que la Junta conoció las decisiones de los órganos judiciales una vez que fueron adoptadas.

La decisión del Tribunal Supremo y la Fiscalía Superior de archivar las querellas también fue entendida, en palabras de Suárez-Quiñones, como un respaldo a la gestión realizada durante el periodo crítico de incendios. El responsable de Medio Ambiente transmitió su satisfacción ante este desenlace y reiteró el respeto institucional a los fallos tanto del Tribunal Supremo como de la Fiscalía. "Las decisiones de los órganos jurisdiccionales, Fiscalía, Tribunal Supremo hay que respetarlas y, por tanto, a su disposición siempre", manifestó.

En declaraciones recogidas por Diario de León, Suárez-Quiñones aprovechó para llamar a todos los niveles de administración a prepararse ante la posibilidad de que se repitan episodios forestales de intensidad semejante. Mencionó el compromiso de la Junta para lograr el máximo grado de preparación previa a futuros veranos y lanzó un mensaje comparativo respecto al esfuerzo institucional: "Nosotros desde luego lo estamos haciendo, no sé los demás", señaló.

Las consecuencias inmediatas del archivo de estas querellas suponen el respaldo legal a los responsables de la Junta en la gestión de uno de los episodios de incendios más graves que ha atravesado la región. Según el análisis de la Fiscalía Superior, citado por Diario de León, fue la suma de “sucesos extraordinarios” y no omisiones administrativas lo que determinó la severidad de los daños durante el verano de 2025.

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