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El PP anticipa un "vía crucis" judicial para Sánchez tras la decisión de mandar 'caso Begoña Gómez' a un jurado popular

Fuentes del principal partido opositor advierten sobre un futuro judicial complicado para el entorno de Pedro Sánchez, que enfrenta varios procesos legales en los próximos meses, incluido el inicio de nuevas vistas contra familiares y antiguos colaboradores

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La próxima comparecencia ante la justicia de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, está prevista para el 1 de abril, fecha en la que se dará inicio a una secuencia de procesos legales que involucran tanto a familiares como a antiguos colaboradores de Pedro Sánchez. Según informó Europa Press, esta citación se enmarca en la resolución del juez Juan Carlos Peinado, quien ha decidido enviar la causa contra Gómez a un jurado popular en caso de que el procedimiento avance hasta la fase de juicio.

El Partido Popular (PP) ha destacado que esta decisión judicial representa un nuevo episodio en el entorno de Sánchez y anticipa un periodo complejo para el Gobierno. Según fuentes del principal partido de la oposición citadas por Europa Press, la citación judicial a la esposa del presidente sucede en medio de tensiones internas derivadas de la gestión del Gobierno y de las reacciones de sus socios ante el decreto propuesto para responder a la guerra de Irán.

De acuerdo con Europa Press, el magistrado Peinado investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. En el auto judicial, de 47 páginas, se acuerda también la acumulación de los hechos relacionados en una pieza separada, en la que se investiga un hipotético delito de malversación de fondos públicos que involucra a Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

El PP agregó que el calendario judicial presenta un panorama complicado para diversos integrantes del entorno cercano al presidente. Seis días después de la comparecencia de Begoña Gómez, dará inicio el juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, proceso que se prevé extenso a lo largo del mes de abril. El partido ha recordado también el próximo comienzo, en mayo, del juicio oral contra el hermano de Sánchez, lo que, según fuentes populares recogidas por Europa Press, contribuirá a mantener la presión judicial sobre la administración del presidente.

Las mismas fuentes han subrayado que el Gobierno se enfrenta a procesos que involucran desde figuras clave como la vicepresidenta Yolanda Díaz, pasando por Begoña Gómez, hasta colaboradores y familiares cercanos. Según citó Europa Press, el PP interpreta esta secuencia de juicios como una muestra de lo que define como "un vía crucis judicial" para el núcleo dirigente del Ejecutivo.

Además de los casos mencionados, el PP ha resaltado la reciente apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Europea. Según Europa Press, esta investigación abarca presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos relacionados con el accidente de Adamuz. El PP señaló también el informe europeo sobre el apagón en España, que apunta a Red Eléctrica, la desconexión de energías renovables y una “regulación no adecuada” como responsables del incidente. Para el principal partido opositor, estas investigaciones extienden la responsabilidad hasta el Gobierno central.

La dirección nacional del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, considera que estos acontecimientos suponen lo que definen como un "fallo multiorgánico" dentro del Ejecutivo. Europa Press consignó que fuentes populares sostienen que el propio presidente se encuentra “hipotecado y chantajeado por sus socios”, lo que, a su juicio, redunda en una situación de bloqueo político y judicial dentro del Gobierno.

Finalmente, en palabras recogidas por Europa Press, estas fuentes concluyen que el mandato actual de Pedro Sánchez enfrenta una etapa decisiva marcada por estos procesos judiciales y electorales, con el presidente y sus allegados expuestos tanto ante los tribunales como ante el escrutinio público. Las investigaciones y juicios en curso continuarán durante los próximos meses, en un calendario que mantiene abierto el debate político y jurídico sobre las actuaciones del entorno del presidente del Gobierno.

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