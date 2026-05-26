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El Gobierno declara hoy la visita del papa "evento de especial interés público"

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Madrid, 26 may (EFE).- El Gobierno aprobará este martes un real decreto ley para declarar la visita del papa León XIV a España "evento de especial interés público", lo que permitirá la aplicación de deducciones fiscales a los patrocinadores del viaje del pontífice.

Esta declaración que aprobará hoy el Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo, está prevista para conmemorar efemérides o impulsar proyectos culturales, deportivos y sociales de gran relevancia,

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El papa visitará España del 6 al 12 de junio, con paradas en Madrid, Barcelona y Canarias. EFE

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