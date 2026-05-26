Las estaciones de Metro de Vallecas se engalanan para apoyar al Rayo ante su final europea

Madrid, 26 may (EFE).- La Comunidad de Madrid ha decorado las doce estaciones de Metro que recorren los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas para animar al Rayo Vallecano ante la disputa, este miércoles, de la final de la Liga Conferencia ante el Crystal Palace inglés en Leipzig (Alemania).

En concreto, el suburbano ha instalado pancartas y vinilos decorativos en los accesos a las estaciones de Puente de Vallecas, Nueva Numancia, Portazgo, Buenos Aires, Alto del Arenal, Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe, Villa de Vallecas, Congosto, La Gavia, Las Suertes y Valdecarros, todas ellas pertenecientes a la Línea 1.

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Ello se suma, indica el Ejecutivo regional en una nota, a la ambientación especial dedicada al club y a la San Silvestre Vallecana que decora habitualmente los pasillos y andenes de la estación de Portazgo.

La Comunidad recuerda que instalará tres pantallas gigantes en el estadio de Vallecas para que los aficionados puedan seguir en directo el partido. Se colocará una frente a cada grada del recinto, que cuenta con más de 14.700 localidades.

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Metro ya ha desplegado anteriormente iniciativas similares en apoyo al deporte español; sin ir más lejos, la Línea 4 acaba de incorporar un convoy temático dedicado a la selección española con motivo del Mundial de fútbol, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. EFE