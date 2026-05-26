Nueve detenidos tras participar en una pelea de bandas con machetes en Madrid

Madrid, 26 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a nueve varones que participaron anoche en una pelea entre bandas rivales en el distrito madrileño de Carabanchel, en la que se emplearon machetes, cuchillos y una navaja militar.

Los hechos sucedieron anoche en los alrededores del Parque de la Peseta donde las dos bandas se habían citado con la intención de agredirse, ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

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Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 17 y los 23 años, y son de nacionalidad española, paraguaya, colombiana y marroquí, han informado a EFE fuentes policiales.

En la pelea resultaron heridas tres personas -todas ellas menores de edad-, dos de ellas con arma blanca, que recibieron asistencia sanitaria.

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La Policía ha intervenido a los participantes en la pelea un machete, un cuchillo y una navaja militar, y a los nueve detenidos se les imputan delitos de riña tumultuaria, lesiones y tenencia ilícita de armas.

Siete de los detenidos han pasado a disposición de la autoridad judicial, y otros dos a la fiscalía de menores. EFE

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