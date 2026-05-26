Nyland despide una etapa sevillista "dura, intensa y agotadora, pero también maravillosa"

Sevilla, 26 may (EFE).- El portero noruego Orjan Nyland, cuyo contrato con el Sevilla expira el próximo 30 de junio y no será renovado, despidió este martes su etapa de tres temporadas en el club hispalense, que calificó como "dura, intensa y agotadora, pero al mismo tiempo maravillosa".

"Después de tres años inolvidables, mi etapa en el Sevilla llega a su fin. Al mirar atrás en este viaje, sé dentro de mí que lo he dado absolutamente todo. He dejado el alma en cada entrenamiento, cada santo día, y me he dejado la piel por esta camiseta", afirma Nyland en una comunicado publicado en sus redes sociales.

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En ella, el guardameta escandinavo revela que pospuso una operación quirúrgica porque era lo que tenía que hacer "para ayudar el equipo", algo que "fue doloroso", y añade que rechazó una oferta en el mercado invernal porque no quería "abandonar el barco hasta saber que el club estaba donde merece estar: en Primera división".

Orjan Nyland, de 33 años y convocado para el inminente Mundial por Noruega, selección en la que actúa como titular, llegó al Sevilla como libre en el verano de 2023 procedente del RB Leipzig y ha disputado como sevillista 66 encuentros oficiales en los que ha encajado 85 goles encajados y ha mantenido 16 veces la portería a cero. EFE

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