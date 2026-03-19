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Óscar López asegura que van a seguir trabajando para sacar adelante los presupuestos y que España "siga avanzando"

El titular de Transformación Digital afirma que continuarán las negociaciones para el presupuesto general y recalca que el país, a pesar de las dificultades parlamentarias y el entorno internacional, ha logrado avances económicos y energéticos significativos

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El reciente conflicto en Irán ha incrementado la incertidumbre económica en diferentes países, con efectos directos en el precio de la energía. Según detalló el medio Europa Press, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, sostuvo que la estrategia española orientada a la transformación ecológica y las energías renovables ha permitido amortiguar el impacto de estas tensiones internacionales sobre el coste energético nacional. López especificó que en los últimos días el 60% de la energía generada en España procedió de fuentes solares, lo que, de acuerdo con sus declaraciones, contribuye a la reducción de la dependencia del país respecto a mercados exteriores y a una mayor competitividad.

El ministro aprovechó su participación en el acto de presentación del proyecto ‘Centesimal’ en Málaga, junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, para reafirmar que el Ejecutivo mantendrá los esfuerzos destinados a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Según consignó Europa Press, López remarcó la determinación del gobierno en minoría para avanzar en las negociaciones presupuestarias, pese a la falta de apoyos suficientes y a la imposibilidad de presentarlos durante el primer trimestre del año.

Durante su intervención, López recordó que el Gobierno lleva más de siete años en coalición y en minoría parlamentaria, enfrentando dificultades para aprobar medidas clave. De acuerdo con Europa Press, citó episodios en los que fue necesario repetir votaciones en el Congreso, como la relacionada con el incremento de las pensiones, bloqueadas en su momento por el voto contrario de la oposición.

A pesar de estos obstáculos en el ámbito legislativo, López destacó que España lidera el crecimiento económico global, un dato que, según el medio, ilustró con la creación de empleo. España genera, explicó el ministro, entre tres y cuatro de cada diez nuevos puestos de trabajo en la Unión Europea. A esto sumó avances en políticas sociales, como la revalorización de las pensiones y la subida del salario mínimo.

Consultado por la prensa sobre la estrategia para lograr la aprobación de los presupuestos, el ministro reiteró la voluntad del Ejecutivo de seguir negociando y trabajando para que el país continúe “avanzando”. Según reportó Europa Press, López subrayó la importancia de mantener la estabilidad económica, social y energética a pesar del contexto internacional adverso y las dificultades parlamentarias.

En torno al impacto de las renovables en la economía y el suministro energético, el ministro explicó que la apuesta por las energías limpias facilita que España presente tarifas eléctricas más competitivas comparadas con otros países, minimizando la exposición a la volatilidad del mercado internacional. Esta política energética se traduce, según López y recogió Europa Press, en una mayor autosuficiencia y un menor coste para los consumidores y las empresas.

En el acto celebrado en Málaga participaron también Javier Salas, subdelegado del Gobierno en la provincia, Alicia Izquierdo, concejala delegada de Innovación, y Jesús Herrero, director general de Red.es. El evento permitió abordar iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico en la ciudad, en consonancia con los objetivos nacionales de digitalización y transición ecológica.

Durante sus intervenciones, los responsables institucionales reiteraron la importancia de la cooperación entre administraciones para consolidar avances en el ámbito digital y energético, y para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de consolidación de la recuperación económica y social del país. Según publicó Europa Press, López insistió en la necesidad de perseverar con las reformas y mantener el rumbo de crecimiento y modernización, teniendo en cuenta las tensiones políticas internas e internacionales.

El repaso a los logros mencionados por el ministro incluyó la referencia a los resultados de la transformación energética y al incremento de la autonomía en el suministro de energía. Entre los asistentes, se destacó el interés por seguir desarrollando proyectos de innovación capaces de contribuir a la mejora de la competitividad y la sostenibilidad, en línea con la estrategia nacional y las prioridades marcadas por la Comisión Europea en materia de energía y digitalización, según enumeró Europa Press.

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