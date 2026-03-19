Open Arms, apoyada por diputados de Podemos, Sumar y Bildu, organiza una flotilla para llevar generadores a Cuba en mayo

La organización Open Arms ha ideado una estrategia logística en la que parte del material humanitario, incluidos generadores de energía fotovoltaica, será enviado hacia Cuba desde países cercanos como México. Oscar Camps, director y fundador de Open Arms, detalló que esta decisión busca reducir la duración, los costos y los riesgos de la travesía marítima hacia la isla. Esta operación forma parte de la misión solidaria ‘Rumbo a Cuba’, un proyecto que pretende proveer equipos de energía solar a hospitales cubanos que enfrentan una severa crisis por las restricciones energéticas y el embargo impuesto por la administración estadounidense encabezada por Donald Trump. Según reportó Europa Press, el plan fue presentado en Madrid por Camps junto a representantes de Podemos, Sumar, y Bildu frente al Congreso de los Diputados.

Durante la presentación, Oscar Camps explicó que la ayuda se concentrará en lograr que el Departamento de Cuidados Intensivos de un hospital pediátrico tenga acceso fiable a electricidad para atender a los recién nacidos. Además, el director de Open Arms insistió en que el propósito es asistir a la población priorizando las necesidades básicas de la infancia, sin ceñirse a las condiciones políticas del momento. Tal como consignó Europa Press, Camps declaró que la iniciativa “seguirá adelante independientemente del escenario político que nos encontremos”.

El proyecto contempla que la flotilla zarpe desde Barcelona, sumando paradas en puertos del Mediterráneo y Canarias. En cada escala se organizarán actos informativos y campañas de recaudación de fondos para financiar el envío de generadores solares, que serán gestionados en colaboración con la cooperativa Ecoo Revolición Solar, representada por José Vicente Barcia en el acto. Esta fase de movilización persigue sensibilizar a la ciudadanía respecto al bloqueo energético y sus consecuencias para la población cubana.

El evento de lanzamiento también reunió a figuras políticas como Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso; María Teresa Pérez, secretaria internacional de Podemos; las diputadas de Podemos Martina Velarde y Noemí Santana; el senador de Bildu, Mario Zubiaga; y el exeurodiputado Miguel Urbán. Según relató Europa Press, la periodista Teresa Aranguren participó como portavoz, resaltando el impacto del embargo estadounidense en la vida cotidiana y la salud pública de la isla.

En paralelo, Europa Press informó sobre una expedición internacional coordinada por la Internacional Progresista. Esta campaña denominada ‘Nuestra América, Convoy a Cuba’ involucra a personalidades políticas internacionales como Jeremy Corbyn, exlíder laborista británico; Clara López, exministra de Trabajo de Colombia; y Pablo Iglesias, exvicepresidente de España. El convoy transportará más de 20 toneladas de productos de higiene, medicamentos y alimentos no solo por vía marítima, sino también en vuelos de carga desde países como México, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido y Francia.

La expedición de la Internacional Progresista está programada para llegar el 21 de marzo, con el punto de encuentro ubicado en el Malecón habanero, donde confluirán los participantes en un acto conjunto de solidaridad. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Javier Sánchez Serna, diputado de Podemos, viajará hacia Cuba acompañado por María Teresa Pérez y Gerardo Pisarello, con el fin de integrarse a esta caravana solidaria.

Durante la presentación realizada en Barcelona, Gerardo Pisarello enfatizó el vínculo histórico entre la ciudad y Cuba, abogando por fortalecer la cooperación en este contexto. Señaló la importancia de no abandonar a la población cubana, considerando que se encuentra “asediada” por nuevas medidas restrictivas de energía y amenazas de intervención provenientes de Estados Unidos.

Según los organizadores citados por Europa Press, el desarrollo de ambas iniciativas responde al deterioro de las condiciones sociales y sanitarias en Cuba, agravadas por el embargo y las recientes limitaciones energéticas. Los integrantes de las misiones humanitarias han invitado a otros representantes políticos y miembros de la sociedad civil a unirse, con el objetivo de visibilizar la emergencia y colaborar en la respuesta a las necesidades más urgentes. Las campañas impulsadas durante la travesía buscan, además, fortalecer la recaudación de fondos y sumar apoyos internacionales para la población cubana en este contexto.

Oscar Camps subrayó la determinación del equipo de Open Arms de enfocar su labor en garantizar atención sanitaria adecuada para los niños en condiciones críticas, sin importar las dificultades que puedan surgir en la travesía o en el entorno geopolítico. Europa Press detalló que la fecha prevista de llegada de la flotilla a Cuba dependerá tanto de las condiciones climáticas en el Atlántico como de factores políticos relacionados con los controles internacionales sobre la región.

La organización y sus aliados han destacado que estas acciones solidarias se inscriben en un contexto de cooperación internacional, enfatizando la participación de actores políticos de distintos países y la convergencia de recursos de múltiples procedencias. Ambos proyectos han generado atención mediática y política, situando la crisis energética en Cuba como un asunto de interés para la solidaridad internacional, según han destacado los reportes de Europa Press.