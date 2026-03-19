La lluvia obliga a suspender toda la jornada del Miami Open

Washington, 18 mar (EFE).- La lluvia obligó este miércoles a cancelar por completo la jornada de primera ronda del Miami Open (Estados Unidos), en la que no pudo disputarse ningún partido del cuadro masculino ni femenino.

La organización del torneo fue retrasando hora a hora el inicio de la competición, inicialmente previsto para las 11:00 hora local, hasta que a las 19:00 decidió suspender la jornada, cuando ya había reducido el número de partidos programados.

La de este miércoles era la primera jornada del cuadro masculino y la segunda del femenino, ambos de primera ronda, con un total de 36 partidos programados.

Entre otros, para este miércoles estaba previsto el debut de Venus Williams frente a la británica Francesca Jones o también los partidos de primera ronda de la colombiana Emiliana Arango, la española Paula Badosa o el argentino Camilo Ugo Carabelli.

La jornada había comenzado con mal pie después de que el estadio central, montado para el torneo, no estuviera disponible y los partidos fueran programados en pistas secundarias.

La organización tendrá ahora que reorganizar el calendario, con la ayuda de la meteorología, para reubicar la gran cantidad de partidos cancelados. EFE