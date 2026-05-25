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A juicio por violar y obligar a su cuñada de 14 años a mandarle fotografías sexuales en Palma

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La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará a partir de este lunes (10.00 horas) a un hombre acusado de violar y obligar a su cuñada, quien entonces tenía 14 años, a mandarle fotografías de carácter sexual.

La Fiscalía solicita que sea condenado a un total de 22 años de prisión como supuesto autor de un delito de agresión sexual continuado y otro de pornografía infantil y a indemnizar a la víctima con 20.000 euros.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación tuvieron lugar entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 en Palma. El hombre aprovechó la relación cercana que tenía con la víctima, su cuñada y entonces de 14 años, para acercarse a ella y hacerle insinuaciones de cariz sexual.

Un día, cuando ambos se encontraban en el interior de un coche, la forzó a realizarle tocamientos que después se prolongaron en el tiempo.

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Semanas después comenzó a agredirla sexualmente y a obligarla a enviarle fotografías y vídeos de carácter sexual a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales.

Con el fin de prolongar esta situación, señala el fiscal, el acusado le dijo a su cuñada que no podía contar nada de lo que estaba ocurriendo y le amenazó con hacer daño a su familia si lo hacía. Eso generó en la menor una situación de "bloqueo mental y miedo" que no le permitieron poner fin a las agresiones sexuales.

En junio de 2021, tras conocerse los hechos, un juzgado de Palma le impuso al procesado una orden de alejamiento respecto de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella.

El representante del Ministerio Público pide que el hombre sea condenado a 15 años de prisión por un delito de agresión sexual y a otros siete por un delito de pornografía infantil.

También que indemnice a la víctima con 20.000 euros y que se le imponga una orden de alejamiento y una prohibición de comunicarse con ella durante diez años.

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EuropaPress

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