Fiscalía archiva la primera denuncia por torturas en la comisaria de Via Laietana durante el franquismo y la transición

El Ministerio Público atribuyó a Blanca Serra, activista y denunciante por torturas, la condición de víctima del franquismo conforme a la Ley de Memoria Democrática, ya que la investigación constató que sufrió violencia física y psíquica por motivos políticos. Tras el análisis de las diligencias, la Fiscalía de Barcelona resolvió solicitar el archivo provisional de la causa al no haber logrado identificar a los autores materiales de los hechos que ocurrieron durante el franquismo y la transición en la Jefatura de Via Laietana. El comunicado oficial, difundido este jueves, indicó que la causa queda archivada provisionalmente por falta de autor conocido.

Según informó la Fiscalía, el caso estaba motivado por la denuncia presentada por Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, acompañada por Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). La investigación se centró en la detención de Blanca Serra y de su hermana, quienes fueron arrestadas por agentes de la Brigada Político Social por su actividad de oposición política al régimen dictatorial, detalló el Ministerio Público.

La denuncia relataba presuntas torturas sufridas en dependencias policiales, ubicadas en la conocida comisaría de Via Laietana en Barcelona, durante la etapa franquista y los primeros años de la transición democrática. Según consignó la Fiscalía en el comunicado, los procedimientos violentos se emplearon para obtener información y forzar confesiones. El resultado de estas prácticas tuvo consecuencias traumáticas perdurables para las víctimas.

La Fiscalía contextualizó los hechos señalando que se enmarcan dentro de la persecución sistemática y la represión política propias del franquismo, en un entorno donde la opresión fue generalizada y formaba parte del aparato institucional. Según publicó la Fiscalía, este escenario justifica la consideración de Serra como víctima del franquismo a los efectos legales establecidos actualmente.

Tras evaluar la información y no hallar elementos que permitieran identificar a los responsables directos, la Fiscalía presentó solicitud formal ante el órgano judicial para proceder al archivo provisional del caso. Tal como indicó el Ministerio Público en su comunicado, la carencia de autor conocido fue el motivo central de esta decisión.

La iniciativa judicial constituyó la primera denuncia por torturas presentada referente a la comisaría de Via Laietana en el contexto del franquismo y la transición. De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, durante la causa quedó constatado que la violencia ejercida respondía a la persecución de quienes se oponían al régimen, situación que afectó de manera directa a la denunciante y su hermana.

El equipo que promovió la denuncia, encabezado por Irídia y acompañado de organizaciones internacionales y catalanas orientadas a la defensa de los derechos humanos, también subrayó la relevancia de reconocer a las víctimas de torturas en este periodo histórico. Según reportó la Fiscalía, está previsto que Blanca Serra ofrezca una valoración pública sobre la resolución adoptada por el Ministerio Público y el resultado de la investigación, mediante una comparecencia prevista para este jueves por la tarde.