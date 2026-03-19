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El presidente de la República italiana llama a la UE a "saber decir no" a los conflictos

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Salamanca, 19 mar (EFE).- El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha llamado este jueves a la Unión Europea a "saber decir no" a la ampliación de los conflictos, a una "inestabilidad perpetua" y a la "multiplicación de los frentes de crisis", mientras que ha propuesto una visión alternativa "a la mera ley de quien parece ser más fuerte".

"Parece que seguir aferrados a un orden y a unas instituciones que están perdiendo autoridad, eficacia, financiación y, en algunos casos, incluso miembros, es una receta segura para la marginación de nuestro continente", ha afirmado en su discurso solemne como 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca.

Y ha agregado: "Sin embargo, tomar conciencia de los cambios que se están produciendo y no limitarse a sufrirlos significa tener el valor de proponer una visión alternativa a la mera ley de quien parece ser más fuerte. Ese es el camino que Europa puede y debe recorrer". EFE

cgc/grg/edr

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