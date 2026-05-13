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Un tribunal cuestiona que 24 horas sean suficientes para refutar acusaciones tras despido

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Madrid, 13 may (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado improcedente un despido al considerar insuficiente el plazo de 24 horas fijado por el Supremo para la audiencia previa que permite al empleado refutar los motivos del despido, que no garantiza una defensa activa y real del trabajador.

En una sentencia fechada el pasado 27 de enero a la que ha tenido acceso EFE, el Tribunal desestima el recurso de Burger King contra un fallo de diciembre de 2025 del juzgado de lo social nº 3 de Oviedo.

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Se trata del caso de un empleado de la cadena de hamburguesas que fue despedido por una falta muy grave que vulneraba el código de conducta de la empresa, como fue utilizar los altavoces del local donde prestaba sus servicios para difundir el himno de la Falange, hecho que fue grabado por un cliente y difundido en redes sociales.

El hombre recurrió su despido y el juzgado de lo social le dio la razón y lo consideró improcedente, decisión que fue a su vez recurrida por Burger King ante el TSJ de Asturias, que cuestiona que esas 24 horas fueran suficientes para defenderse de las acusaciones.

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En noviembre de 2024, el Supremo acordó que las empresas no pueden despedir disciplinariamente a los trabajadores sin abrir un trámite de audiencia previa, es decir, sin ofrecerles la posibilidad de defenderse de los cargos o acusaciones en las que se fundamenta el despido.

Y para ese trámite fijaba un periodo de 24 horas, que el TSJ de Asturias cuestiona al considerarlo insuficiente.

Los magistrados de Asturias recuerdan que la empresa debe ofrecer, en los despidos disciplinarios la posibilidad de defenderse de los cargos que se le imputen para que su defensa sea "posible, es decir, efectiva y real", y presentar las alegaciones que estime oportunas.

Dicho plazo "no fue adecuado para cumplir la finalidad de la audiencia previa a la decisión de despedir, esto es, que el trabajador tuviera la posibilidad cierta de defenderse, lo que difícilmente puede alcanzarse en tan breve plazo", indica la sentencia. EFE

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EFE

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