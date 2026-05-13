El ceramista coreano Jongjin Park gana el Loewe Craft Prize 2026

Madrid, 13 may (EFE).- El artista coreano Jongjin Park ha sido el ganador el premio Loewe Foundation Craft Prize 2026 por 'Strata of Illusion', una obra en forma de asiento, según ha comunicado la institución.

La obra en forma de asiento explora la "tensión entre control y colapso", con una masa densa y rectilínea formada por miles de capas de papel superpuestas y recubiertas de barbotina de porcelana en distintos colores.

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El proceso lleva a que durante la cocción en horno, el papel se quema y la masa cede, colapsando sobre sí misma y deformándose mientras el calor y la gravedad van dando forma a la estructura final.

Sheila Loewe, presidenta de la Fundación Loewe, ha señalado en un comunicado que se siente especialmente orgullosa de esta novena edición del premio.

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"Las obras finalistas de este año han sido de las más difíciles de evaluar. Han brindado al jurado la oportunidad de debatir sobre el límite de lo posible en el presente y futuro de la artesanía", ha señalado a presidenta.

Park es ceramista y profesor adjunto de la Seoul Women’s University. Obtuvo un máster en Cerámica por la Cardiff Metropolitan University, y grado, máster y doctorado en Cerámica en la Kookmin University. Su trabajo aúna la disciplina del oficio y el enfoque conceptual propio como diseño concebido para el ámbito del coleccionismo.

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Jongjin Park (República de Corea, 1982) ha sido elegido entre 30 finalistas por un jurado compuesto por doce figuras destacadas del mundo del diseño, la arquitectura, la crítica y el comisariado de museos, del que han formado parte Frida Escobedo, Patrica Uquiola, Abraham Thomas y Olivier Gabet, además de los directores creativos de Loewe, Jack McCollough y Lazaro Hernandez.

El jurado ha otorgado dos menciones especiales. Por un lado al colectivo Baba Tree Master Weavers (Mary Anaba, Charity Aveamah Atuah, Christiana Anaba Akolpoka, Asakiloro Aduko, Mary Ayinbogra, Teni Ayine, Subolo Ayine y Punka Joe) × Álvaro Catalán de Ocón (Ghana / España, 1975) por su obra 'Frafra Tapestry' (2024), de la que ha valorado la fusión de tecnología cotemporánea y conocimientos artesanos ancestrales.

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Un tapiz de gran formato y factura comunal, un documento antropológico vivo que se inspira en fotografías aéreas de una aldea tradicional de la región gurunsi de Ghana. Los planos arquitectónicos se alzaron en Madrid; la obra textil se elaboró posteriormente en Ghana por la maestra tejedora Mary Anaba y los maestros tejedores del colectivo Baba Tree con técnicas tradicionales de cestería, empleando hierba de elefante natural teñida.

El jurado ha elogiadó esta iniciativa artística intercontinental que pretende preservar la memoria colectiva de una tradición arquitectónica y un modo de vida, en peligro de extinción.

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Por su lado, Graziano Visintin (Italia, 1954) ha sido destacado con una mención especial por 'Collier', una pieza de dos collares formados por cubos diminutos decorados con niel y construidos a partir de finas láminas de oro, empleando una antigua técnica de orfebrería.

El jurado destaca el uso "hábil y original" que Visintin ha hecho con estos materiales para crear dos joyas contemporáneas, recalcando "la forma pictórica" generada al aplicar niel sobre oro y creando un efecto donde infinitas pinturas en miniatura se unen con elegancia.

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En 2026 se presentaron al premio 5.100 propuestas de artesanos provenientes de 133 países. Los treinta seleccionados representan a 20 países y trabajan distintas disciplinas, incluyendo la cerámica, la ebanistería, el textil, el mobiliario, la encuadernación, el vidrio, el metal, la joyería y la laca.

Las 30 obras finalistas se expondrán en la National Gallery Singapore del 13 de mayo al 14 de junio de 2026.EFE

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