Cuatro meses después, Amrabat reaparece como titular contra el Panathinaikos

Sevilla, 19 mar (EFE).- Casi cuatro meses después de lesionarse un tobillo, el mediocentro marroquí Sofyan Amrabat jugará como titular el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga Europa frente al Panathinaikos de un Betis que varía también a media defensa con respecto al encuentro de ida.

Además de la entrada de Amrabat, Manuel Pellegrini introduce en el centro de la zaga a Marc Bartra por el sancionado Diego Llorente y alinea como lateral derecho a Héctor Bellerín, lo que propicia que Aitor Ruibal adelante su posición.

El Betis formará de inicio con Pau López, Bellerín, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Fornals, Antony, Aitor Ruibal, Abde y Cucho Hernández, frente a un Panathinaikos en el que causa baja por sanción el carrilero dierecho marroquí Anass Zaroury.

Rafa Benítez recupera a dos jugadores importantes, el central Javi Hernández, que permite ubicar al argentino Calabria como lateral derecho, y su capitán, el centrocampista Tasos Bakasetas, que suple al esloveno Tasos Bakasetas.

El entrenador madrileño contará de salida con Lafont; Javi Hernández, Ingason, Katris; Calabria, Renato Sanches, Bakasetas, Kyriakopoulos; Taborda, Pellistri y Tetteh. EFE

lhg/cb/ism