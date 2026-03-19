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Albares preside la Comisión Interministerial para África y destaca que el 80% de la estrategia está en ya en marcha

El titular de Exteriores resalta avances significativos tras liderar la reunión anual de la comisión que coordina la política española hacia el continente, donde representantes de varios ministerios avalan la eficacia de las medidas implementadas y apuestan por la cooperación sostenida

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Durante la reciente reunión anual de la Comisión Interministerial para África (CIMA), celebrada en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, representantes de diversos ministerios valoraron el avance significativo de las medidas incluidas en la Estrategia España-África 2025-2028. De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un comunicado, más del 80% de las acciones previstas en este plan estratégico ya se encuentran en proceso de implementación, según subrayó el titular de la cartera, José Manuel Albares, quien presidió el encuentro. La sesión tuvo como propósito evaluar el grado de ejecución de la estrategia y definir los próximos hitos para la política exterior española hacia el continente africano de cara a 2026.

Según detalló el comunicado difundido por Exteriores, se hizo hincapié en el papel central de la CIMA como instrumento de coordinación interministerial. Desde su puesta en marcha en marzo de 2025, este organismo ha funcionado como mecanismo movilizador y facilitador para la transversalidad y coherencia en la acción exterior española orientada hacia África. Albares recalcó durante la reunión la importancia de que la política española en la región mantenga un enfoque sostenido a largo plazo y abarque distintas ramas del Gobierno, con el objetivo de lograr efectos duraderos y globales.

El encuentro contó con la participación de una amplia representación del Ejecutivo, entre quienes asistieron la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. También estuvieron presentes el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Tal como relató Exteriores, este despliegue institucional refleja el enfoque transversal que promueve la Estrategia España-África.

El medio detalló que a lo largo de 2025 tuvieron lugar varias reuniones operativas a nivel de directores generales. Además, se realizaron consultas telemáticas orientadas a preparar la Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana y a reforzar la coordinación entre todas las áreas implicadas. Como resultado de estas dinámicas de trabajo, el Ministerio destacó un incremento de los contactos bilaterales, así como el desarrollo de proyectos clave.

Uno de los principales resultados derivados de esta coordinación fue el impulso de la Alianza África Avanza, una iniciativa que canaliza proyectos conjuntos en diversas áreas. Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, los programas de migración circular han adquirido relevancia dentro del marco de cooperación bilateral, reforzando las vías legales y ordenadas de movilidad y facilitando la transferencia de conocimientos y capacidades entre los países participantes.

El incremento en la cooperación en materia de seguridad figura entre los logros destacados. El medio consignó que desde Exteriores se valoró especialmente el trabajo desarrollado por los Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención (GAR-SI), promovidos por la Unión Europea, como un instrumento efectivo para la seguridad en la región. Estos grupos se orientan a fortalecer la capacidad de reacción frente a amenazas transfronterizas y fenómenos criminales que afectan a varios países africanos.

En la reunión anual, el titular de Exteriores expresó que el objetivo de la política hacia África no reside únicamente en fortalecer la posición española en el continente, sino también en consolidar un marco de relación fundamentado en el respeto mutuo, la corresponsabilidad y la generación de beneficios compartidos, según recogió el comunicado oficial del Ministerio. Albares concluyó indicando que la ambición compartida de progreso debe presidir la asociación, superando un enfoque limitado a la cooperación puntual y pasando a construir lazos estructurales y a largo plazo.

De acuerdo con lo publicado por Exteriores, la Estrategia España-África 2025-2028 prioriza el diseño de mecanismos de diálogo político, el desarrollo económico conjunto, la gestión ordenada de la movilidad y la colaboración en áreas de seguridad, cultura y juventud. Las reuniones y consultas realizadas durante este año permitieron ajustar las prioridades de actuación y facilitar la identificación de oportunidades para fortalecer la cooperación con los países africanos. Exteriores remarcó que la labor de la CIMA ha sido determinante para coordinar los esfuerzos de los diferentes ministerios y lograr una acción conjunta y eficaz.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación reafirmó su intención de mantener este ritmo de trabajo interministerial y sentó las bases para abordar los retos y oportunidades identificados en el próximo ciclo, con la vista puesta en los objetivos trazados para 2026.

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