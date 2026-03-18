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Sánchez se reúne este miércoles con Zelenski, en la que supone la cuarta visita a España de su homólogo ucraniano

El jefe del Ejecutivo y el presidente de Ucrania mantienen un encuentro clave en la sede gubernamental, seguido por reuniones con representantes parlamentarios y una audiencia con el Rey Felipe VI durante una jornada marcada por la agenda internacional

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tiene este miércoles un encuentro programado con el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela a las 17:30 horas, marcando la cuarta ocasión en que ambos líderes se reúnen en territorio español. La agenda de Zelenski en Madrid incluye una serie de compromisos institucionales con las más altas autoridades políticas, según consignó el medio informativo.

Tal como publicó la fuente, esta visita oficial de Zelenski arranca con una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa alrededor de las 11:30 horas. Finalizada la reunión bilateral, ambos mandatarios ofrecerán una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, donde abordarán aspectos clave de su relación y cooperación internacional.

Durante la jornada, el líder ucraniano también tiene previsto acudir al Congreso de los Diputados, donde será recibido por la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y posteriormente se reunirá con el presidente del Senado, Pedro Rollán, consolidando así su diálogo con los máximos representantes del poder legislativo español, tal como detalló la fuente original.

El medio recordó que la última visita de Zelenski a Madrid se realizó en noviembre del año anterior. En esa ocasión, el presidente de Ucrania mantuvo reuniones tanto con el Rey Felipe VI como con Sánchez y visitó el Congreso de los Diputados. Estos encuentros han venido acompañados de gestos institucionales, como el almuerzo de honor celebrado por los Reyes en el Palacio Real para rendir homenaje al mandatario ucraniano.

De acuerdo con la información difundida, durante su primer viaje oficial a España, Zelenski y Sánchez firmaron un acuerdo bilateral en el Complejo de la Moncloa. Este pacto abarcó aspectos de seguridad y defensa, extendiéndose además a la asistencia humanitaria, la reconstrucción de Ucrania y la promoción de lo que denominaron "una paz justa y duradera basada en el derecho internacional".

En relación a los contactos entre Zelenski y el jefe de Estado español, la fuente reveló que se han producido tres encuentros previos. El primero se realizó en octubre de 2023 en la ciudad de Granada, antes de una cumbre de la Comunidad Política Europea. El segundo tuvo lugar en mayo de 2024 durante una visita oficial a Madrid. El más reciente se produjo en noviembre, y también han coincidido en un saludo protocolario durante la Asamblea General de la ONU en septiembre del mismo año.

La agenda de Zelenski en territorio español resalta la continuidad de las relaciones bilaterales entre Ucrania y España a través de reuniones periódicas con altos funcionarios españoles. La fuente subrayó que la visita de este miércoles responde a la consolidación de los lazos diplomáticos y la persistente cooperación en materia de política internacional, seguridad y asistencia humanitaria.

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