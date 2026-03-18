El detenido por el crimen machista de Pedreña (Cantabria) pasa hoy a disposición judicial

El individuo investigado por el fallecimiento de su pareja en Pedreña, Cantabria, contaba con condenas previas por violencia de género en Madrid, registradas en 2011 y 2019 aunque ya no activas en el Sistema Viogen al momento de los hechos, según reportó el medio. Esta información surge mientras el presunto autor, de 52 años, comparece ante la jueza de guardia de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo tras el vencimiento del plazo de detención de 72 horas.

De acuerdo con lo informado, el hombre fue arrestado la mañana del domingo 15 de junio, apenas un día después de que la víctima, identificada como M.L.R., de 64 años y originaria de Madrid, fuera hallada sin vida en la localidad cántabra de Pedreña. El Ministerio de Igualdad ha clasificado el caso como un acto de violencia de género, mientras la investigación oficial continúa bajo la dirección de la Guardia Civil de Cantabria.

El informe provisional de la autopsia determinó que la causa del fallecimiento de la mujer se atribuyó a asfixia, compatible con un estrangulamiento. Este resultado orientó desde el inicio la investigación como un posible caso de homicidio por violencia de género, tal como confirmó el Ministerio de Igualdad tras conocerse el arresto del sospechoso y los resultados del examen médico forense.

La relación entre la víctima y el detenido no presentaba antecedentes registrados de denuncias previas por violencia de género, según consta en el Sistema Viogen, mecanismo oficial de seguimiento y protección a las víctimas de este tipo de delitos. No obstante, el hombre había sido sentenciado en dos ocasiones anteriores por hechos similares en Madrid, aunque estas causas ya no seguían activas en el registro.

En cuanto al entorno personal de la víctima, se estableció que no tenía hijos menores de edad y que desde hacía algunos años residía en la localidad donde ocurrieron los hechos. Según publicó el medio, la Guardia Civil de Cantabria prosigue la recopilación de pruebas y análisis de los hechos en el marco de la investigación judicial iniciada con la detención y posterior comparecencia ante la jueza competente.

El caso ha recibido la confirmación oficial por parte del Ministerio de Igualdad como un homicidio por violencia de género, lo que activa los protocolos de actuación y seguimiento establecidos en este tipo de delitos. La instrucción judicial avanza con la toma de declaraciones y el examen técnico de la evidencia recabada, mientras el sospechoso permanece bajo custodia tras agotarse el plazo legal de detención preventiva establecido por la ley.

De acuerdo con los detalles aportados, la comparecencia ante la jueza tiene lugar tras cumplirse el periodo máximo de 72 horas desde la detención, tal como estipula la legislación vigente para la puesta a disposición judicial de las personas arrestadas, asegurando la continuidad del proceso en la instancia correspondiente.

El medio consignó que los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil mantienen abiertas varias líneas de investigación orientadas a esclarecer las circunstancias precisas del fallecimiento y los posibles antecedentes de la relación entre la víctima y el supuesto agresor. Entre las diligencias figuran la revisión de antecedentes judiciales, la toma de testimonios y el análisis de los hechos ocurridos en el domicilio de la víctima.

El caso de Pedreña se integra en las estadísticas oficiales de violencia de género en España tras la confirmación ministerial, subrayando la vigilancia de las autoridades y la aplicación de las normativas específicas para la protección de las mujeres en situaciones de riesgo, según lo detallado por la fuente original del informe.