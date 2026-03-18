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El detenido por el crimen machista de Pedreña (Cantabria) pasa a disposición judicial

El sospechoso del asesinato de una mujer en Pedreña llegó al juzgado tras el plazo legal de detención, mientras la investigación, confirmada como violencia de género por las autoridades, sigue en curso bajo responsabilidad de la Guardia Civil

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Aunque en los registros del Sistema Viogen ya no constaban actualmente casos activos relacionados con el presunto agresor, este hombre había sido condenado por dos causas de violencia de género previas en Madrid, en los años 2011 y 2019, según informó el medio citado. La detención, efectuada el domingo 15 de junio, tuvo lugar un día después de que apareciera sin vida M.L.R., de 64 años, en su domicilio de Pedreña, una localidad cántabra en la que residía desde hacía unos años. Tras concluirse el plazo máximo de 72 horas que la ley permite mantener a un detenido bajo custodia policial, el sospechoso, de 52 años, pasó este miércoles a disposición judicial acompañado por varios vehículos de la Guardia Civil hasta el Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo a las 10:01 de la mañana.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la mujer resultó víctima de asfixia compatible con estrangulamiento, según arrojaron los datos provisionales de la autopsia. El asesinato se produjo el sábado, mientras que la detención del presunto responsable ocurrió la mañana del domingo siguiente, informó el medio. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Medio Cudeyo, que se encontraba de guardia al momento de los hechos, está a cargo de tomar declaración al detenido.

Tal como consignó el medio, la víctima, nacida en Madrid, vivía en Pedreña desde hacía años y no tenía hijos menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género interpuestas contra el hombre ahora arrestado, aunque el historial judicial reveló las condenas anteriores por malos tratos. Los antecedentes, fechados en 2011 y 2019, habían sido considerados inactivos por el sistema de seguimiento estatal, informó el medio.

En torno a la investigación, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cantabria ha asumido el caso y se encarga de reunir pruebas sobre lo ocurrido, detalló el medio. El Ministerio de Igualdad confirmó oficialmente la consideración del asesinato como un crimen de violencia de género, recogió el medio. La presencia de varios agentes escoltando al detenido marca la relevancia otorgada a la seguridad y la diligencia en el traslado del presunto responsable al juzgado.

El crimen ha sumado una nueva víctima a la estadística de la violencia machista en España, lo que ha llevado a activar los protocolos judiciales y de investigación estipulados para estos casos. Según publicó el medio, el entorno de la víctima no había alertado con anterioridad a las autoridades sobre posibles situaciones de riesgo, mientras la pareja vivía en la localidad cántabra. La continuidad de la investigación bajo la responsabilidad de la Guardia Civil busca esclarecer todos los aspectos vinculados a la muerte de la mujer y establecer el curso procesal adecuado.

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