Vox replica a Feijóo que lo "antidemocrático" es "pedir el voto a cambio de nada" y avisa de no negociará en medios

La diputada de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, subrayó que la formación está abierta a mantener contactos con el Partido Popular a pesar de que públicamente este lo haya negado. Alegó que existen "actas" que pueden avalar los encuentros e insistió en que Vox aspira a pactos sólidos y detallados, centrados en acuerdos de gobierno duraderos, según consignó el medio 'esRadio'. La portavoz parliamentary enfatizó que la pretensión de su partido se basa en la responsabilidad que les otorgaron sus votantes, al ser una fuerza decisiva en varias comunidades autónomas.

Durante una rueda de prensa realizada en el Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox abordó las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien, en entrevista con 'esRadio', urgió a cerrar acuerdos en Extremadura y Aragón antes de abril y calificó de "antidemocrático" el impedir que los populares gobiernen en esas autonomías tras haber ganado las elecciones. Rodríguez de Millán replicó que lo verdaderamente "antidemocrático" es solicitar el apoyo de Vox para asegurar la investidura de los gobiernos regionales "a cambio de nada". Según reportó 'esRadio', Vox dobló su representación en Extremadura y Aragón y obtuvo un mayor peso en Castilla y León, por lo que la portavoz defendió su integración en los futuros ejecutivos.

En relación al proceso de negociación, Rodríguez de Millán reprochó al PP que busque alcanzar acuerdos por medio de entrevistas, tertulias y comparecencias públicas. "No admitimos esta forma de negociación", advirtió, y reclamó conversaciones confidenciales y orientadas a las necesidades de los ciudadanos. La diputada reiteró que las negociaciones deben abordar cada medida de gobierno, con plazos y garantías específicas, y que solo después debería tratarse el reparto de puestos. Tal como detalló 'esRadio', la formación liderada por Santiago Abascal insiste en acuerdos que contemplen compromisos por escrito y mecanismos que aseguren su cumplimiento.

Refiriéndose al ambiente previo y posterior a las elecciones, Rodríguez de Millán expuso que a Vox se lo insultó "de la forma más zafia" durante la campaña por parte del PP, para luego solicitarle sus votos sin contraprestación concreta. Según el medio, la portavoz defendió que su formación no ostenta una actitud menos democrática sino que actúa conforme a lo que los ciudadanos han expresado en las urnas.

Respecto a las prioridades programáticas, Vox enmarca su hoja de ruta en materias como la agricultura y la ganadería, la derogación de políticas vinculadas al medioambiente, la inmigración y lo que denominan "ideología de género", además de la revisión del sistema fiscal. Rodríguez de Millán mencionó, de acuerdo con 'esRadio', que los ejecutivos de coalición entre PP y Vox en estas comunidades solo resultarán estables si incluyen compromisos claros relacionados con estos ámbitos.

La dirigente parlamentaria fue consultada sobre la posible inclusión de la aprobación de los presupuestos autonómicos para toda la legislatura en los pactos. Respondió que si el acuerdo de gobierno se mantiene sólido y las partes cumplen, la aprobación de las cuentas debería resolverse cada año sin mayores dificultades. Relató que, mientras se realiza la campaña electoral en Castilla y León, las negociaciones relativas a Extremadura y Aragón continúan estancadas, situación que, según consignó 'esRadio', ha favorecido un clima de tensión entre los socios potenciales.

El historial reciente de la relación entre ambas formaciones incluye gobiernos autonómicos compartidos en Castilla y León, Extremadura y Aragón, aunque la coalición se rompió unilateralmente en 2024 por desacuerdos respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados. Según el relato de Vox recogido por 'esRadio', estos desencuentros motivaron la exigencia de una nueva metodología negociadora, alejada de los medios y centrada en la discreción y la eficacia.

Por último, Rodríguez de Millán remarcó que la voluntad de su partido es sentar las bases para gobiernos de coalición integrados, que respondan a la confianza depositada por el electorado de Vox, y lamentó que el PP subestime el rol estratégico de su formación en escenarios autonómicos clave, concluyendo que "es una responsabilidad que cae sobre nuestros hombros".