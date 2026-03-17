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La Abogacía Española "refuerza" la cooperación jurídica con la embajada de Islandia

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El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, se ha reunido este martes con el embajador de Islandia en España, Kristján Andri Stefánsson, con el objetivo de "reforzar" la cooperación jurídica entre ambos países.

La reunión, según ha informado la Abogacía Española a través de un comunicado, ha puesto de manifiesto el interés compartido por fortalecer los vínculos entre las instituciones jurídicas de ambos países y mejorar la atención y protección legal de sus respectivos ciudadanos.

"La reunión con el embajador islandés marca el inicio de una colaboración fructífera entre Abogacía Española e Islandia para intercambiar buenas prácticas en el ámbito jurídico entre nuestras instituciones y optimizar la asistencia letrada transfronteriza", ha trasladado González.

Uno de los principales ejes de la reunión ha sido el intercambio de "buenas prácticas" entre los Colegios de la Abogacía de Islandia y España, con el objetivo de fomentar el "aprendizaje mutuo" y mejorar los estándares profesionales y de servicio jurídico en ambos países.

Durante el encuentro, han "analizado mecanismos" para ofrecer asistencia letrada en casos que involucren a ciudadanos islandeses en España y a ciudadanos españoles en Islandia.

Asimismo, ambas partes han coincidido en la importancia de establecer canales de comunicación "rápidos y directos" entre la Embajada islandesa y los servicios jurídicos de la Abogacía Española, para facilitar la coordinación en situaciones que requieran "apoyo legal inmediato".

Otro de los temas tratados ha sido la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos en materia de igualdad de género en el ámbito jurídico, un campo en el que "Islandia es referente" según ha transmitido la organización que preside González.

Además, han acordado posibles "futuros intercambios de expertos, seminarios y actividades formativas" entre profesionales del derecho de ambos países, con el objetivo de "fortalecer el diálogo jurídico y compartir experiencias en áreas como el derecho internacional, los derechos humanos o la transformación digital de la justicia" han indicado.

Finalmente, han concluido su reunión con el "compromiso mutuo de continuar trabajando para consolidar esta línea de cooperación institucional" para lograr una "mayor protección jurídica" de los ciudadanos en un entorno global "cada vez más interconectado".

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