El patrullero Tagomago de la Armada concluye su operación de vigilancia marítima en el mar de Alborán

El Patrullero de Vigilancia de Zona (PVZ) Tagomago de la Armada ha finalizado su operación de vigilancia marítima en los espacios de interés nacional en la zona del mar de Alborán, en el marco de las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD).

El buque, bajo el control operativo del Mando de Operaciones, ha realizado actividades de verificación y control del tráfico marítimo con el fin de asegurar la libertad de navegación, así como presencia naval en las proximidades de la isla de Alborán, como ha informado la Armada en una nota.

Dentro de las misiones asignadas al buque, se encuentra la contribución al conocimiento del entorno marítimo y las operaciones de seguridad marítima, que constituyen las actuaciones concretas contra las amenazas y los actos ilícitos que ponen en peligro la seguridad en la mar, garantizando así la seguridad y la estabilidad en las aguas de interés nacional.

Uno de los miembros de la dotación, que ha desplegado por primera vez en este tipo de misiones, ha afirmado en palabras recogidas por la Armada que participar en esta misión a bordo del 'Tagomago' ha sido "una experiencia única", y que ha aprendido de sus compañeros más experimentados cómo controlar el tráfico marítimo, supervisar el cumplimiento de la normativa en navegación y asegurar la presencia naval en zonas estratégicas para disuadir riesgos.

El PVZ 'Tagomago', que sale a la mar con una dotación de 25 hombres y mujeres, es el segundo de los diez patrulleros de la clase Anaga que se construyeron en la década de los 80, y uno de los ocho buques dependientes del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz.

Está diseñado para llevar a cabo misiones de seguridad marítima, protección de los intereses marítimos nacionales y control de los espacios de soberanía e interés nacional. También realiza misiones de control y protección del tráfico marítimo, y de vigilancia y control de pesca.

La Armada ha explicado que el Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), responsable a su nivel del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Se encuentra bajo el mando del almirante de Acción Marítima (Almart), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena (Murcia).

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral, junto a otras instituciones del Estado, y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes.

Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.