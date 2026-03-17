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El exDAO niega la presunta agresión sexual y atribuye la querella a las "pretensiones profesionales" de la denunciante

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El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha negado haber cometido una agresión sexual a una subordinada y ha atribuido la querella contra él a las "pretensiones profesionales y personales" de la denunciante. Por su parte, la mujer ha ratificado su querella ante el juez.

Según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, las dos partes han defendido este martes en el juzgado sus versiones opuestas sobre lo ocurrido.

En declaraciones a los periodistas, González ha asegurado que ha ido al juzgado a "demostrar" su "inocencia" ante el juez, afirmando que la querella le ha "destrozado la vida personal, familiar y profesional".

"Me han destrozado la vida por algo que no he hecho en absoluto. Ya me han juzgado, me han condenado sin ninguna prueba. Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales", ha agregado.

El exDAO ha dicho que espera que el audio presentado por la denunciante pueda "esclarecer los hechos y que salga la verdad adelante", puesto que esa es "la prueba principal" en la causa.

Previamente, el abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha explicado a los periodistas que la mujer se ha ratificado en la querella presentada en una declaración "dura y difícil" en la que ha detallado los hechos, ha contestado a todas las preguntas y "ha acreditado todos los extremos que se le han preguntado".

"Frente a eso, hemos tenido a un investigado que se ha acogido a su derecho primero a no declarar las preguntas de esta parte y luego se ha acogido a su derecho a mentir. Ha estado errático, no ha contestado a cosas y yo creo que se le han pillado en muchas mentiras", ha añadido.

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