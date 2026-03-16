Espana agencias

Tres de cada cuatro personas consideran que la democracia está muy deteriorada en España

Guardar

Tres de cada cuatro españoles consideran que la democracia está sufriendo actualmente un grave deterioro en España y un 90% opina que la conflictividad social y la polarización van en aumento, según se refleja en un estudio sobre "Temores en la sociedad actual" que hizo a finales de febrero el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En la encuesta, dada a conocer este lunes y recogida por Europa Press, se indica que un 76,6% de los entrevistados considera que actualmente existe 'mucho o bastante' deterioro de la democracia en España, frente a un 20,2% que no aprecia ese deterioro o lo juzga irrelevante.

Además, el 82,4% de quienes ven ese deterioro admite que esa situación le preocupa 'mucho o bastante', frente a un 16% que no le da importancia.

En otra pregunta, nueve de cada diez entrevistados (89,8%) consideran que los conflictos sociales (la violencia, la polarización y los enfrentamientos) van en aumento en la sociedad actual, y sólo un 9% lo niega.

El CIS pregunta expresamente si los medios de comunicación están contribuyendo a aumentar la sensación de miedo y temor en la sociedad, y un 77,1% de los entrevistados así lo piensa, frente a un 20,1% que opina lo contrario. No se menciona si los políticos u otros colectivos influyen también en los miedos de la sociedad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Audiencia de Lugo absuelve a un acusado de agresión sexual a un menor al considerar que desconocía su edad real

El tribunal provincial eximió de responsabilidad a un hombre juzgado tras mantener relaciones con una persona menor de edad, debido a que no hubo pruebas suficientes sobre su conocimiento de la edad real, según la resolución judicial provisional difundida por el TSXG

Infobae

Presidente del Consorcio de Bomberos de Valencia niega responsabilidad en la dana y no sabe por qué tardó la alerta

Avelino Mascarell ha declarado en la comisión parlamentaria que su función era únicamente política y que las decisiones operativas, incluida la emisión de avisos, correspondían a los profesionales de emergencias, de quienes tampoco recibió instrucciones

Presidente del Consorcio de Bomberos

Marlaska felicita a la Guardia Civil por el caso Francisca Cadenas pero reconoce "margen de mejora" en los tiempos

El titular de Interior elogia la labor investigadora que permitió llevar ante el juez a los sospechosos del caso ocurrido en Hornachos, aunque admite necesidades de optimización en futuras pesquisas sobre desapariciones y destaca el consuelo dado a la familia afectada

Marlaska felicita a la Guardia

Feijóo critica que Sánchez no tenga "prisa" para aprobar medidas para mitigar los efectos de la guerra de Irán

Feijóo critica que Sánchez no

Empieza el juicio al acusado de matar a un hombre con una barra de hierro en Barcelona en 2024

Empieza el juicio al acusado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI admite que hubo

Felipe VI admite que hubo “mucho abuso” y “controversias morales y éticas” durante la conquista española de América

“No la vais a encontrar”: las grabaciones que recogió la UCO de las conversaciones entre los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas

Abascal insiste en una negociación “medida a medida” con el PP, pero avisa a Feijóo: “Vamos a gobernar en los tres territorios”

El TSJ de Valencia rechaza investigar a Mazón por la gestión de la DANA al no apreciar “un fundamento sólido y objetivo” de que los hechos sean delito

El Gobierno aprobará este viernes medidas económicas para frenar el impacto de la guerra en Oriente Medio: descarta rebajar el IVA a los alimentos

ECONOMÍA

Adif retrasa la reapertura del

Adif retrasa la reapertura del AVE a Málaga a finales de abril y deja a la Costa del Sol sin conexión en Semana Santa

El precio de los huevos, las zanahorias y las cebollas se dispara en España: estos son los alimentos más caros del supermercado

La inflación podría llegar al 4% en primavera por la guerra en Irán y la subida del precio del petróleo y del gas, según BBVA Research

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España invierte más que nunca, pero deja atrás las infraestructuras: carreteras, ferrocarriles y redes hidráulicas, a la cola de las dotaciones

DEPORTES

Isidro Leyva, el rey sin

Isidro Leyva, el rey sin corona de la pértiga española: “Me sentí campeón, pero realmente no aparezco en ningún lado”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Laporta arrasa en las elecciones y vuelve a ser presidente del Barcelona con más del 66% de los votos

Mbappé y Carreras estarán en el partido de vuelta de Champions ante el Manchester City

MotoGP aplaza el GP de Qatar por el conflicto en Oriente Medio y Portugal y Valencia cambian de fecha