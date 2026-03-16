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Torres se pregunta si al PP le están "sirviendo de algo" los adelantos electorales porque sigue a expensas de Vox

Ángel Víctor Torres advierte que, pese al crecimiento de PP, su pacto con Vox condiciona decisiones clave en regiones como Baleares o Canarias, donde la ultraderecha impulsa políticas que afectan la memoria histórica y la gestión migratoria

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La derogación de la ley de memoria democrática en Baleares y el debate sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados en Canarias han visibilizado la influencia de Vox en las políticas regionales, según las declaraciones realizadas por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Estas acciones, impulsadas desde gobiernos autonómicos en los que el Partido Popular depende del apoyo del partido de ultraderecha, han generado interrogantes acerca del impacto de los pactos postelectorales entre ambas formaciones. El medio Europa Press reportó que Torres cuestionó directamente si al PP le resultan útiles los adelantos electorales convocados en distintas regiones, dado que, a su juicio, continúan sujetos a las condiciones impuestas por Vox.

Durante su participación en el 'Foro Horizonte RUP', Torres reconoció el ascenso electoral del Partido Popular, pero remarcó que este crecimiento va acompañado del fortalecimiento de Vox. Según Europa Press, el ministro subrayó cómo esta relación de dependencia condiciona decisiones clave en comunidades autónomas como Baleares, donde se procedió a derogar la normativa de memoria democrática. Torres manifestó que este tipo de iniciativas evidencian el peso de la ultraderecha en la política autonómica y el retroceso en la protección de la memoria histórica.

Con respecto al futuro de las regiones ultraperiféricas, Torres enfatizó la discrepancia entre los planteamientos centralistas de Vox y las necesidades de territorios como Canarias. De acuerdo con el medio Europa Press, el ministro planteó la cuestión de qué opinión mantiene el PP sobre las regiones ultraperiféricas europeas en el contexto de su alianza con una formación que aboga por el centralismo y la toma de decisiones desde Madrid.

El asunto migratorio también ocupó parte central de las declaraciones de Torres, quien mencionó ante Europa Press la posibilidad de que el PP tuviese que definir su postura sobre los menores migrantes no acompañados en caso de gobernar conjuntamente con Vox a nivel estatal. Vox propone procedimientos como la deportación, lo que, en palabras del ministro y en referencia al derecho internacional, no resulta viable legalmente, o bien dejar a estos menores en la frontera, situaciones que generan dilemas humanitarios y legislativos.

Torres expresó que, "en los lugares como Canarias, es donde se hace más claro lo importante que son gobiernos que apuesten por la descentralización y cada una de las comunidades autónomas", consignó Europa Press. El ministro destacó la importancia de que las comunidades mantengan la capacidad de responder a sus desafíos particulares, frente a propuestas centralistas que, a su juicio, no contemplan esas especificidades territoriales.

En el repaso de resultados electorales en Castilla y León, Torres valoró la campaña de Carlos Martínez, candidato socialista, destacando que la formación logró aumentar su presencia parlamentaria en dos escaños, según publicó Europa Press. El ministro subrayó que, pese a las previsiones que auguraban una disminución del apoyo al PSOE, los resultados reflejaron un incremento, lo que, en sus palabras, refuta las predicciones de una debacle para el partido en esa comunidad.

Europa Press detalló que las declaraciones de Torres giraron en torno a la combinación de factores que están configurando los acuerdos políticos autonómicos, en especial la influencia que Vox ejerce sobre las decisiones del Partido Popular cuando se forjan pactos que otorgan a la ultraderecha margen para impulsar medidas que transforman políticas en ámbitos como la memoria histórica y la gestión migratoria. Torres también hizo referencia a la importancia de los gobiernos que defienden la descentralización administrativa, frente a modelos centralistas que pueden no responder adecuadamente a las necesidades concretas de regiones como las Islas Canarias o Baleares.

El contexto de estos comentarios recae sobre los últimos movimientos de Vox y PP en distintas regiones de España, en especial tras adelantos electorales autonómicos que, de acuerdo con Torres y según reflejó Europa Press, no han modificado la dependencia del PP respecto a los acuerdos y exigencias de Vox para acceder al poder institucional en diversas autonomías.

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