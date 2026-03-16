La mujer que denunció al exDAO de la Policía pide al juez que investigue una posible filtración de su identidad

El abogado de la denunciante por presunta agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha solicitado al juzgado la apertura de una pieza separada de instrucción para identificar el origen de una posible filtración de la identidad de la víctima. Según consignó Europa Press, se busca esclarecer cómo se ha difundido su nombre completo a través de diferentes medios de comunicación, lo que, según la defensa, expuso su privacidad y la puso en riesgo.

La solicitud, remitida al juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, plantea que existen bases suficientes para investigar posibles delitos de revelación de secretos y vulneración del secreto sumarial. El medio Europa Press indicó que la representación legal de la mujer demanda que el juzgado deduzca testimonio por estos posibles ilícitos, con el objetivo de determinar tanto el origen de la filtración como la identidad de los responsables.

El escrito detalla que el mismo día en que la defensa del exDAO presentó una solicitud de prueba en la que constaban el nombre y los apellidos de la denunciante, diversos medios publicaron información relacionada con el procedimiento de instrucción, el cual figura bajo reserva. La defensa de la mujer sostiene que esta coincidencia permitió la difusión de sus datos personales, lo que podría constituir una intromisión grave en su derecho a la intimidad, su seguridad y su integridad personal, tal como publicó Europa Press.

Según explicó el abogado en el documento dirigido al magistrado, la filtración permitió que se conocieran el nombre y los apellidos completos de la víctima por parte de terceros, extendiendo el alcance del hecho más allá del ámbito judicial. El letrado argumenta que existen “indicios verificables suficientes” para sustentar tanto la supuesta revelación de secretos como la vulneración del secreto sumarial. Por ello, solicita que el juzgado inicie la investigación para determinar la autoría de la filtración, sin necesidad de imputar de inmediato a una persona concreta.

Europa Press detalló que el magistrado interrogará este martes tanto al exDAO José Ángel González como a la mujer que lo denunció, en el marco de la causa por presunta agresión sexual. La audiencia se enmarca dentro del proceso de instrucción judicial, en el que se pretende esclarecer tanto los hechos objeto de la querella principal como los posibles delitos relacionados con la filtración de información reservada.

En este contexto, la defensa de la denunciante insiste en la gravedad de la revelación de datos personales bajo protección judicial, una situación que, según el escrito presentado y difundido por Europa Press, habría incrementado la vulnerabilidad de la mujer afectada y habría impactado en el curso de la investigación original. La petición solicita que el juzgado active “diligencias de determinación de autoría” para avanzar en la localización de quienes habrían trasgredido la reserva establecida en el proceso.

El escrito también argumenta la existencia de documentación y pruebas en poder de los medios que sugieren una difusión no autorizada de información judicial bajo secreto, lo que podría constituir infracciones graves tipificadas en la legislación vigente sobre revelación de secretos y protección de datos personales, según la información difundida por Europa Press.

Las actuaciones judiciales previstas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid se desarrollarán en paralelo a la investigación de los hechos denunciados inicialmente por la mujer, quien acusa al exDAO de una agresión sexual, y a la posible apertura de la nueva pieza de instrucción a raíz de la denuncia de filtración de identidad. En tanto, la defensa de la denunciante recalca la importancia de investigar el origen y la naturaleza de la filtración para preservar la protección de las víctimas en procesos sensibles y garantizar el respeto al secreto sumarial durante el desarrollo del procedimiento, según recogen los detalles facilitados por Europa Press.