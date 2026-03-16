Feijóo critica que Sánchez no tenga "prisa" para aprobar medidas para mitigar los efectos de la guerra de Irán

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este lunes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no tenga "prisa" para aprobar medidas que ayuden a mitigar los efectos de la guerra en Irán, después de que el Gobierno haya anunciado que aprobará un plan 'antiinflación' en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes.

"Cuánto interés en usar la guerra para dividir a tu país y qué poco para trabajar contra sus consecuencias. Es lamentable", ha afirmado Feijóo en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP que se ha convocado para analizar los resultados de las elecciones de Castilla y León de este domingo.

El Gobierno ha anunciado que va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes, 20 de marzo, para aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. El objetivo de este Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, con medidas estructurales y coyunturales, es proteger "a los más vulnerables y a los sectores afectados por la subida de los precios".

CRITICA SU "PRISA PARA RECATAR LA AEROLÍNEA DE ZAPATERO"

En su discurso ante la plana mayor del PP, Feijóo ha criticado la tardanza del Gobierno en actuar, como lleva haciendo desde hace una semana. Los 'populares' han presentado varias medidas como bajar el IRPF para ayudar a las familias, eliminar el impuesto de generación eléctrica y rebajar el IVA del gasóleo, gasolina y gas del 21 al 10%, entre otras.

"¿Por qué no se aprobaron ya las medidas de apoyo a los transportistas, agricultores, marineros o familias? Tanta prisa para rescatar la aerolínea de Zapatero y ninguna para rescatar a la gente", ha enfatizado.

Además, Feijóo ha acusado a Sánchez de recurrir al 'No a la guerra' en campaña electoral, criticando el "interés" de Sánchez en "usar la guerra para dividir" a España pero no en trabajar para tomar medidas que ayuden a la gente.

"España necesita un Gobierno al que se le pueda creer algo. Y sí, hay otra manera de hacer política. Una política que escucha, una política que cumple, una política que gobierna con seriedad, una política que sirve", ha enfatizado.

En este sentido, ha indicado que "las consignas son resultonas, pero lo que da resultados en la vida de la gente son decisiones como las que toman los gobiernos del Partido Popular", citando las ayudas pioneras de la Junta de Castilla y León a los pacientes de ELA o el compromiso de la Junta de Andalucía con quienes padecen enfermedades raras, como el pequeño Leo. Eso son respuestas concretas a problemas concretos.

A su entender, eso servir e implicarse. "Eso es poder gobernar y querer gobernar. Y cada vez más españoles respaldan estas políticas", ha dicho Feijóo, para añadir que España "necesita otra cosa" y un Gobierno "responsable" que responda a los problemas de los ciudadanos.

AFEA A SÁNCHEZ QUE DIGA UNA COSA Y LA CONTRARIA

Además, ha señalado que los gobiernos deben cumplir su palabra y los acuerdos internacionales y ha echado en cara a Sánchez que diga una cosa y haga la contraria. "¡Si hasta han mandado buques de guerra!", ha dicho, en alusión a la fragata 'Cristóbal Colón'.

El líder del PP ha señalado que el PSOE "ni siquiera con una campaña desesperada ha conseguido ganar", pese a que "lo han intentado todo". "Ya sabíamos que el 'No a la guerra' no iba a dar de comer a los españoles. Pero ahora además sabemos que no le ha dado votos a Pedro Sánchez", ha aseverado.

A su entender, "siempre hay cálculo y maniobra" por parte de Sánchez y su equipo. "Confiesan abiertamente que es una estrategia para ver si así movilizan un poco a la gente de izquierdas que está espantada con ellos", ha manifestado.

DICE QUE CADA SEMANA HAY UN "TRUQUITO NUEVO" PERO "YA NO CUELA"

Feijóo ha afirmado que el Ejecutivo socialista no está en condiciones de ser adalid de la paz, la democracia o los derechos humanos cuando recibe felicitaciones de Hamás, los ayatolás y los hutíes. "Respeten más a los españoles", les ha recomendado.

Según el líder del PP, esto no es elegir entre un "Sí a la guerra" o un pack de 'No a la guerra' con "sus mentiras, su incompetencia y su corrupción". Así, ha dicho que es "perfectamente compatible decir 'sí a la paz' con decir 'sí a la vedad, decencia, cumplir la palabra, los derechos humanos, las mujeres, respetar a los homosexuales y la libertad".

"Llevamos ya ocho años así, cada semana un truquito nuevo a ver si cuela. Que ya no cuela, hombre. Que ya no cuela el discurso del miedo, que ya no cuela las consignas simplonas, que ya no cuela envolverse en falsas banderas, que ya no cuela", ha proclamado. En este sentido, Feijóo ha dicho que España "ya está en otra y no hay jugada maestra que frene este cambio".