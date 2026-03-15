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Sánchez felicita a Mañueco y reivindica al PSOE como "la única alternativa para el cambio" en Castilla y León

Pedro Sánchez expresa apoyo al líder socialista tras los comicios, destaca el papel del partido como motor de renovación y asegura la continuidad en el trabajo por la ciudadanía mientras el ganador del PP buscará acuerdos para gobernar

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El Partido Popular ha incrementado su representación en las Cortes de Castilla y León con dos escaños adicionales, alcanzando un total de 33 y manteniéndose como la fuerza con mayor cantidad de procuradores. A pesar de este avance respecto a los resultados de 2022, Alfonso Fernández Mañueco, su candidato a la reelección como presidente de la Junta, deberá buscar acuerdos para poder formar gobierno, dado que la mayoría absoluta en la Cámara regional se sitúa en 42 procuradores. Según informó Europa Press, Vox sumó un representante más en estas elecciones y superó la barrera de los 14 escaños.

Durante la jornada posterior a los comicios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, transmitió a través de la red social X su felicitación al líder del PP por los resultados obtenidos. Sánchez utilizó este canal para reconocer la victoria electoral de Fernández Mañueco e insistir en el peso del PSOE como “la única alternativa para el cambio en Castilla y León”. En su mensaje, el jefe del Ejecutivo destacó también el desempeño del candidato socialista Carlos Martínez Soria y expresó “orgullo del PSOE, que ha demostrado que nuestro partido es la única alternativa para el cambio en Castilla y León”, tal como publicó Europa Press.

El medio Europa Press detalló que, junto al mensaje de reconocimiento al adversario, Sánchez reafirmó la disposición del Partido Socialista y su liderazgo nacional para “seguir trabajando por el futuro de todas y todos” en la región y en el país. Esta postura subraya la voluntad del presidente de seguir implicado en los procesos políticos regionales, manteniendo la línea de continuidad en el trabajo orientado a la ciudadanía, según consignó Europa Press.

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, realizó un pronunciamiento público desde la sede nacional socialista. En una corta declaración en la que no admitió preguntas, la dirigente del partido valoró los resultados como “buenos” para el PSOE y enfatizó la mejora al obtener dos escaños adicionales, sumando 30 representantes en la Cámara, de acuerdo con lo reportado por Europa Press. Torró puso de relieve que, a pesar del refuerzo del PP, la formación conservadora sigue requiriendo de Vox para configurar una mayoría suficiente que le permita gobernar, una realidad que, según sus palabras, se repite “elección tras elección”.

Estos resultados, publicados por Europa Press, reflejan el avance tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, con incrementos de dos escaños para ambos respecto a las elecciones anteriores, pero mantienen la necesidad de acuerdos para la formación de gobierno en Castilla y León. Vox, con un procurador más, refuerza asimismo su presencia en la Cámara y se consolida como fuerza relevante en la configuración del panorama político regional.

El debate sobre pactos y alianzas cobra así protagonismo en el escenario postelectoral, ya que ninguna formación dispone de la mayoría absoluta en solitario. Los datos de Europa Press permiten observar que el tablero político se fragmenta y obliga a los principales partidos a negociar entendimientos y cesiones para consolidar apoyos. En este contexto, tanto el liderazgo de Mañueco como el desempeño y las reivindicaciones del PSOE quedan encuadrados en un proceso de búsqueda de estabilidad mediante el acuerdo, mientras Sánchez y la dirección socialista insisten en posicionarse como alternativa de renovación para la región.

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