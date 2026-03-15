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PSOE-A urge a Moreno explicaciones y el cese de Sanz como consejero de Sanidad por "negligencia" en los cribados

Acusan a altos cargos andaluces de ignorar alertas de expertos sobre posibles fallos en pruebas para detectar cáncer de mama, mientras colectivos y representantes exigen acciones inmediatas ante supuestas irregularidades y riesgo en la atención a mujeres afectadas

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Las recientes declaraciones de la asociación Amama han generado atención al sostener que mujeres que acudieron al programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía vieron cómo, pese a participar en pruebas preventivas, su situación de salud evolucionó de modo preocupante. Según detalló el medio, testimonios de mujeres de esta organización afirman que, tras realizarse el test diagnóstico, pasaron de detectar anomalías menores a recibir diagnósticos de tumores de grandes dimensiones en etapas posteriores. En este contexto, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, reclamó este domingo el cese inmediato de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, acusando al gobierno regional de negligencia en la gestión del programa de cribado para la detección temprana del cáncer de mama. El diario especificó que la dirigente socialista llamó al presidente autonómico, Juanma Moreno, a comparecer y ofrecer explicaciones públicas sobre este asunto.

Según informó la fuente, María Márquez denunció públicamente que la administración autonómica habría ignorado alertas provenientes de profesionales del sistema hospitalario público desde 2023. De acuerdo con lo publicado por el medio, estos sanitarios advirtieron al Gobierno andaluz que la realización de mamografías no seguía los protocolos de tiempo y forma establecidos, dejando a numerosas mujeres sin acceso a pruebas diagnósticas o sin información oportuna sobre su estado de salud. Estas situaciones habrían elevado la preocupación por posibles diagnósticos tardíos y agravamiento de las condiciones de quienes participaron en el cribado.

En declaraciones recogidas por el medio, Márquez cuestionó la respuesta del Gobierno andaluz ante la denuncia de la asociación Amama, que representa a pacientes oncológicas. La dirigente socialista indicó que, ante los reclamos de este colectivo, la Junta descalificó a las afectadas, calificándolas de mentirosas e incluso advirtió con una sanción económica de 600.000 euros a la organización, un hecho que acentuó la controversia. La vocera del PSOE-A subrayó que la sanidad pública solo podrá funcionar tras la salida del actual presidente Juanma Moreno del gobierno regional, y remarcó que las mujeres se ven particularmente afectadas por una gestión que considera inadecuada del sistema de prevención.

El medio reportó también que Márquez instó al presidente andaluz a comparecer y aclarar públicamente el asunto, señalando la urgencia de respuestas frente a las denuncias presentadas no solo por colectivos ciudadanos sino también por parte del personal médico de hospitales autonómicos. La política socialista insistió en que la administración autonómica tenía constancia de los posibles fallos en el desarrollo de los cribados y sostuvo que las autoridades han tratado de “tapar y silenciar” tanto a profesionales como a pacientes.

Según publicó el medio, la dirigente del PSOE-A remarcó que este contexto pone en cuestión la gestión de los fondos públicos, dado que Andalucía, según sus palabras, recibe “más dinero que nunca del Gobierno de España”, con un incremento de aportaciones cifrado en 8.500 millones más cada año comparado con periodos anteriores bajo otros gobiernos nacionales. Márquez criticó que este mayor presupuesto no se haya traducido en una mejora de los servicios públicos, especialmente en lo que concierne a la sanidad pública, y vinculó este deterioro con los procesos de privatización impulsados por el actual Ejecutivo autonómico liderado por Juanma Moreno.

Por su parte, durante el acto del Día de la Rosa celebrado en Fuente Vaqueros, el alcalde local, José Manuel Molino, se refirió a la importancia de proteger los servicios públicos para fortalecer la igualdad y la convivencia. De acuerdo con la cobertura del medio, Molino comparó la labor de los gobiernos municipales socialistas con las políticas promovidas a nivel regional, argumentando que mientras los ayuntamientos socialistas amparan áreas como la sanidad, la educación o la cultura, el Ejecutivo de Moreno avanza hacia la privatización y el recorte de servicios esenciales.

El alcalde reclamó en sus declaraciones recogidas por el medio un cambio político que permita poner de nuevo a las personas como prioridad, y abogó por el liderazgo de María Jesús Montero para impulsar una nueva etapa de fortalecimiento de los servicios públicos andaluces.

En sus intervenciones, tanto Márquez como Molino hicieron alusión a episodios de la historia local y nacional, vinculando la defensa de la sanidad y de los derechos ciudadanos con valores democráticos y de convivencia. Este enfoque estuvo presente en el contexto del evento conmemorativo realizado en Fuente Vaqueros, cuna del poeta Federico García Lorca, al que se refirió el alcalde como símbolo de la lucha por la libertad, la cultura y los derechos.

Las acusaciones de falta de respuesta y de supuestas irregularidades en el cribado de cáncer de mama han derivado en una demanda de respuesta institucional inmediata por parte de los principales líderes socialistas de Andalucía, quienes exigen tanto responsabilidades políticas como explicaciones públicas detalladas de la gestión autonómica en este ámbito. Tal como consignó el medio, la controversia se mantiene en el centro del debate regional, con organizaciones de pacientes y representantes políticos reclamando acciones urgentes para evitar riesgos en la atención y la prevención del cáncer de mama en la red sanitaria pública.

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