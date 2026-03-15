Martínez anima a los ciudadanos a votar para dar un "vuelco necesario" a CyL

La campaña electoral de Castilla y León ha entrado en una fase decisiva con la gran expectación generada en el cuartel general del PSOE, instalado en el hotel San Francisco, donde a partir de las 20.00 horas se espera un incremento notable de la presencia mediática. Esta jornada marca un momento central tanto para el futuro político de la región como para el mapa nacional, según remarcó el candidato socialista Carlos Martínez, durante las horas clave del proceso electoral.

Tal como informó la prensa local y nacional, Martínez ejerció su derecho al voto a las 10:30 horas en el Colegio de Infantil Fuente del Rey. Arropado por numerosos reporteros, el aspirante del PSOE a la presidencia expresó su confianza en que los resultados de esta contienda sean satisfactorios para su partido, destacando que "el PSOE ha trabajado para ello" con miras a consolidar un nuevo ciclo político en la comunidad autónoma. Según detalló el medio, el candidato consideró la cita como una oportunidad para "gobernar" y avanzar hacia la "transformación y modernización" de Castilla y León mediante el desarrollo de políticas públicas.

El medio recogió que Martínez invitó de manera reiterada a los electores a acudir a las urnas y a asumir lo que denominó como una "responsabilidad". Planteó que se trata de un momento para ejercer el derecho de sufragio y dar "ese vuelco tan necesario" en el contexto de "tantos años de gobierno de derecha y de Alfonso Fernández Mañueco". Fuentes periodísticas consignaron sus palabras: "Vamos a ver si somos capaces de dar ese vuelco en Castilla y León, absolutamente tan necesario, después de tantos años de derecha y tantos años también de Mañueco".

El candidato del PSOE subrayó que su meta apunta a que el partido sea "la fuerza más votada", lo que implicaría, según sus propias declaraciones, "una revolución importante" no solo para el partido y el progresismo en la propia comunidad, sino también en el panorama nacional y europeo. Señaló además la relevancia de frenar el avance de la extrema derecha en la región, y celebró el origen de ese giro político en Soria y en Castilla y León, proponiendo que esta "revolución de los humildes" a la que refirió en su campaña haya echado raíces allí.

Según publicó la prensa, tras emitir su voto Martínez organizó su jornada electoral dividiendo su tiempo entre paseos, descanso y posteriores encuentros con su equipo político a la conclusión del periodo de comidas, en espera de los resultados oficiales. Esta situación refleja el clima de expectativa que rodea el posible final de un ciclo de gobiernos conservadores en Castilla y León y la posible apertura de una nueva etapa, resultante del voto popular en estos comicios.

De acuerdo con diversos reportes, la jornada electoral se desarrolla bajo la atenta mirada de medios locales y nacionales, reflejando el interés que suscitan unas elecciones consideradas determinantes para el futuro próximo de la comunidad autónoma. Martínez reiteró en sus declaraciones la importancia de animar a la ciudadanía a una participación activa, insistiendo en la trascendencia que a su juicio tendría el cambio de signo político después de un prolongado periodo de gobiernos conservadores.

Esta convocatoria a votar, según consignó la cobertura de los medios, integra tanto la dimensión local de Castilla y León como su potencial impacto en los equilibrios políticos del conjunto de España y de la Unión Europea, en un contexto en el que la evolución del voto regional se percibe con atención desde diferentes niveles institucionales y sociales.