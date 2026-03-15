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La participación en las elecciones llega al 53,18% a las 18.00 horas, 1,56 puntos más que en 2022

Más de un millón de ciudadanos han votado en Castilla y León hasta las 18, según datos oficiales, con aumentos en casi todas las provincias y León liderando el repunte, mientras la directora general confirma que la jornada transcurre con normalidad

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La última actualización de la Junta de Castilla y León sobre la participación electoral indica que más de un millón de personas, exactamente 1.019.082 ciudadanos, han depositado su voto hasta las 18:00 horas, con León presentando el mayor aumento interanual de asistencia a las urnas. De acuerdo con lo publicado por la página oficial de las elecciones autonómicas, la participación global alcanza el 53,18 por ciento, lo que supone un aumento de 1,56 puntos porcentuales respecto al mismo momento de los comicios celebrados el 13 de febrero de 2022.

Según los datos recopilados y presentados por la Junta y reproducidos por diferentes medios, la evolución de la afluencia a los colegios electorales muestra incrementos en prácticamente todas las provincias de Castilla y León a excepción de Ávila, que registra una leve reducción de 0,12 puntos para situarse en un 52,50 por ciento. Mientras tanto, León lidera el repunte con un incremento de 2,59 puntos, alcanzando un 51,13 por ciento de participación.

En detalle, Burgos ha llegado al 52,48 por ciento, experimentando una subida de 1,43 puntos en comparación con la anterior convocatoria electoral. Palencia presenta un 54,44 por ciento tras sumar 2,04 puntos, mientras que Salamanca se sitúa en el 52,09 por ciento, con un aumento de 1,08 puntos. La provincia de Segovia ha registrado un 53,97 por ciento, con una subida de 0,66 puntos; Soria alcanza el 53,93 por ciento, creciendo 1,97 puntos; y Valladolid registra el dato más elevado entre las circunscripciones, con un 56,24 por ciento y un incremento de 1,18 puntos. Por otra parte, Zamora reporta un 51,27 por ciento de participación, lo que representa 2,40 puntos porcentuales más que en los anteriores comicios.

Los responsables del proceso han recalcado que la jornada electoral está transcurriendo con normalidad. Según informó la directora general de Relaciones Institucionales, Ruth Andérez, no se han detectado incidencias destacables en ninguno de los colegios y destacó que el desarrollo de la jornada se beneficia de unas condiciones meteorológicas favorables. Andérez expresó la expectativa de que este contexto facilite que más ciudadanos ejerzan su derecho al voto antes del cierre de los colegios electorales.

Tal como publicó la Junta de Castilla y León en su página web oficial, este balance corresponde al segundo avance de participación, realizado a las 18:00 horas, y anticipó que una nueva actualización de datos estará disponible desde las 21:00 horas. Hasta ese momento, la atención política y mediática se focaliza en la evolución de los porcentajes y en la distribución territorial de la movilización del electorado, especialmente tras las subidas registradas en la gran mayoría de las provincias.

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