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La guerra en Oriente Próximo y sus consecuencias económicas centrarán la sesión de control al Gobierno en el Congreso

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La guerra en Oriente Próximo y sus efectos económicos centrarán la sesión de control al Gobierno en el Congreso del próximo miércoles, con el PP y los socios parlamentarios del Ejecutivo exigiendo al presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, detalles sobre las medidas que están preparando para controlar los perjuicios económicos que se dan por descontados si el conflicto se alarga.

Esta será la primera sesión de control al Gobierno tras el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero con la intervención militar conjunta de Israel y Estados Unidos bombardeando Irán, un Pleno al que ya han anunciado que no pueden asistir entre otros los titulares de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ni de Defensa, Margarita Robles.

El presidente del Gobierno será objeto de dos preguntas específicas sobre la guerra. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, le instará a exponer qué piensa hacer para "convertir en realidad el "no a la guerra" que ha desempolvado para mostrar su oposición a la acción unilateral y ajena a la legalidad internacional de Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Por su parte, la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, aprovechará que le toca interrogar a Sánchez para intentar que el presidente le concrete cómo prevé afrontar la crisis geopolítica actual y las consecuencias económico-sociales derivadas de la misma.

"¿QUIÉN PAGARÁ ESTA VEZ LAS CONSECUENCIAS?"

"¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio?", reza textualmente la pregunta que ha registrado el portavoz adjunto de Bildu, Oskar Matute, para la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda.

Aunque los 'populares' no han registrado ninguna cuestión sobre las medidas que se van a activar ante los efectos económicos de la guerra, su líder, Alberto Núñez Feijóo, podrá sacarle el tema a Sánchez, a quien prevé preguntar "quién sigue confiando en su Gobierno".

También la portavoz del PP, Ester Muñoz, podría pedir cuentas al respecto a Montero a la que, por lo pronto, la requiere para que explique si el Consejo de Ministros conoce "los problemas reales de los españoles". Además, su compañero Elías Bendodo aspira a que la vicepresidenta confiese si cree que su ministerio actúa de manera "diligente".

INTERPELACIONES DE PP Y JUNTS

Lo que sí ha presentado el PP es una interpelación a Montero para que detalle cómo piensa atajar el Ejecutivo los perjuicios que la escalada de la contienda puede acarrear para las "familias y empresas españolas".

Tras ese debate de media hora con la vicepresidenta primera, los 'populares' registrarán una moción que se someterá a votación la semana siguiente y que pueden utilizar para forzar a la Cámara a pronunciarse sobre algunas de las medidas que los de Feijóo han puesto sobre la mesa, entre las que destacan la supresión o las bajadas de impuestos.

Y también Junts quiere interpelar a Montero "sobre las dificultades fiscales y económicas de la clase media y trabajadora", lo que le dará derecho a registrar su propia moción para la sesión plenaria previa a la Semana Santa.

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