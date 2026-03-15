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Illa afirma que "convocar elecciones no sería la mejor idea" por la incertidumbre actual

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que, en el momento actual, "convocar elecciones no sería la mejor idea" a causa de la incertidumbre existente, en una entrevista a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo.

"No es lo que quiero ni es lo que tengo en la cabeza", ha insistido Illa, que ha asegurado que trabajará hasta el último minuto para lograr un acuerdo con ERC para poder aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2026, plazo que acaba el próximo viernes.

Sin embargo, ha dicho que, "en función de cómo evolucionen las cosas", tomará las decisiones que sean necesarias para dar respuesta al interés general.

El presidente de la Generalitat ha pedido "ser responsables" a las fuerzas progresistas, en referencia a ERC, y ha recordado que el PSC aprobó los Presupuestos del Govern liderado por el republicano Pere Aragonès en 2023 --lo últimos que salieron adelante--.

"En el pasado fui yo quien aprobó los presupuestos de Esquerra. Y hoy ha de ser ERC quien apruebe los presupuestos de mi gobierno", ha subrayado Illa.

ACUERDOS CON ERC

Preguntado por las diferencias con ERC para aprobar las cuentas, Illa ha respondido que piensa cumplir todos los pactos de investidura que alcanzó con ERC: "Yo cumplo todos mis compromisos".

Ha señalado que el trabajo actual es desplegar todos los acuerdos alcanzados en su momento, algo que "requiere unos calendarios", y ha dicho que los Presupuestos son necesarios para poder hacerlo.

Sobre la cesión del IRPF a la Generalitat, Illa ha dicho que se debe "ir paso a paso y hacer las cosas con garantías" y ha señalado que no se puede subordinar la aprobación de los Presupuestos a otras cuestiones.

FEIJÓO

El presidente de la Generalitat ha subrayado que "Feijóo no será ni presidente de España ni vicepresidente de Abascal" ante la posibilidad de que VOX supere al PP y se ha mostrado convencido de que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, revalidará su victoria.

Illa ha mostrado su decepción con Feijóo y le ha afeado que no haya impuesto a su partido que permitiera la oficialidad en Europa del catalán, el vasco y el gallego.

RODALIES

Illa ha admitido que el actual es un "punto de inflexión" para Rodalies y se ha comprometido a resolver los problemas de las redes ferroviaria y vial.

"Los servicios no están a la altura de lo que necesita Catalunya. Desgraciadamente, no se resuelve en un mes, se resuelve con un trabajo continuo", ha afirmado.

Sobre el estado de las autopistas, Illa ha dicho que se debe encontrar un sistema de pago por uso que debe ser articulado y coordinado con lo que se haga en España y en Europa.

EDUCACIÓN

El presidente de la Generalitat ha defendido que el pacto alcanzado en educación con UGT y CC.OO. es "un buen acuerdo" pese al rechazo del sindicato mayoritario Ustec.

Ha recordado que Ustec ha firmado la parte del acuerdo que hace referencia al personal laboral y al modelo educativo.

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