Gobierno Vasco y central se reúnen este lunes para abordar las reclamaciones de Euskadi en la cogestión de aeropuertos

Representantes del Gobierno Vasco y del central se reunirán este lunes en Madrid para continuar las negociaciones relativas a las reclamaciones de Euskadi en la cogestión de los aeropuertos vascos. El encuentro, en el marco de la Subcomisión Aeroportuaria, se produce después de que el Gabinete Pradales recibiera el pasado viernes las respuesta del Ministerio a sus planteamientos y que, según ha adelantado, "no aceptará".

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, en declaraciones a EiTB, recogidas por Europa Press, ha afirmado que un acuerdo marco en el que Euskadi no tenga "poder de decisión" es "un documento florero" que no va a aceptar. "Tenemos muy claro que para un mal acuerdo preferimos que no haya acuerdo", ha afirmado,

No obstante, acudirá a la reunión de la subcomisión "con las manos abiertas, con los oídos abiertos y con total voluntad de acuerdo". "Lo que sí pedimos es que se respeten las propuestas que el Gobierno vasco había puesto sobre la mesa", ha dicho.

El Gobierno vasco pretende tener "poder de decisión y de influencia" sobre las decisiones que afectan a los aeropuertos del territorio, una cuestión que, hace un mes, la propia Ubarretxena afirmaba que iba "bien encaminada".

Este mismo domingo, la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, se ha mostrado convencida de que el Ejecutivo vasco y el de España llegarán a "un acuerdo" en materia de gestión de los aeropuertos vascos con la creación de un órgano bilateral para que el Gobierno vasco "pueda expresar sus opiniones, sus propuestas, sus prioridades" y en el que ya "se avanza".

En su opinión "se va a lograr un acuerdo" que "evidentemente no satisfará ni a una parte ni a otra al 100%", pero que "está avanzando de una manera positiva".

PETICIONES

En la reunión de la subcomisión celebrada el 16 de febrero, Ubarretxena demandó que Euskadi pueda participar en la elaboración de las tasas y bonificaciones aeroportuarias, así como en el desarrollo de un documento estratégico marco para los aeropuertos de Loiu (Bilbao), Foronda (Vitoria) y Hondarribia (San Sebastián).

También pidió que Euskadi pueda participar de alguna forma en el diseño del documento de Aena que plantea las inversiones para los aeropuertos españoles, puesto que "ahí se va a determinar" cuál será la inversión para las infraestructuras vascas.

Según apuntó, durante la reunión puso sobre la mesa "aspectos de gran calado que resultan imprescindibles para mejorar la competitividad y la conectividad de los aeropuertos vascos y para garantizar el nivel de gestión que corresponde a Euskadi sobre estas infraestructuras que recoge el Estatuto de Gernika".