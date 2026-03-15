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Gascón llama a la participación en las urnas y defiende que CyL "merece una oportunidad"

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El candidato de En Común a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Juan Gascón, ha realizado este domingo un llamamiento a la participación ciudadana en las urnas y ha defendido que la Comunidad "merece una oportunidad".

Tras ejercer su derecho al voto en Palencia, Gascón ha subrayado que la queja de los ciudadanos debe transmitirse mediante el voto, al que ha definido como un "movimiento político" esencial para la democracia.

Gascón, que ha acudido a votar acompañado de su familia, ha incidido en que este proceso electoral es "relevante" para construir una Castilla y León que se centre en políticas que trabajen para todos los ciudadanos y que permitan "cuidar mejor" la tierra y a sus habitantes.

En este sentido, ha incentivado a la población a votar libremente por las opciones que consideren que mejor representan sus intereses y ha manifestado su deseo de que la jornada cuente con una alta participación y que el debate se haya centrado en los problemas concretos de la Comunidad.

Por último, Juan Gascón ha puesto el acento en la importancia de que la ciudadanía exprese su posición respecto a problemas específicos como la despoblación y la falta de sanidad pública, tras lo que ha señalado que este 15 de marzo representa un día clave para ver si la sociedad es capaz de "articular otro planteamiento político" de manera "libre".

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