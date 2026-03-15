Ferraz celebra el "buen resultado" del PSOE y subraya que el PP necesita a Vox "elección tras elección"

“Todo el partido” respaldará el proyecto encabezado por Carlos Martínez en Castilla y León. Así lo expresó la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en declaraciones pronunciadas en la sede nacional del partido en la calle Ferraz, donde expuso su satisfacción con los recientes resultados electorales y subrayó el compromiso de la formación socialista con los derechos ciudadanos y la protección de los servicios públicos. Entre los mensajes principales destacó el reconocimiento a Martínez por una campaña que, según sus palabras, “puso en el centro lo que realmente importa a los ciudadanos”. De esta manera, presentó el balance positivo del PSOE en un contexto político marcado por el refuerzo de las fuerzas de derecha y la persistente necesidad del PP de contar con Vox para formar gobierno en la comunidad.

Según publicó el medio desde Ferraz, la número tres del PSOE evaluó el desempeño electoral como un “buen resultado” al sumar dos escaños más respecto a los comicios de hace cuatro años, alcanzando un total de 30. Torró remarcó que este incremento reafirma la apuesta de la dirección socialista: “Nos reafirma en que vamos por la senda correcta”, afirmó, incidiendo en la continuidad del trabajo “por un proyecto que pone los derechos de la gente y los servicios públicos en el centro de su acción política”. Este crecimiento se produce en un contexto donde el PP, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, también incrementó en dos el número de parlamentarios alcanzando 34, mientras Vox sumó un escaño más hasta llegar a 14.

El medio detalló que Torró dirigió su felicitación tanto a Carlos Martínez como al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco. En el caso del dirigente socialista, la Ejecutiva Federal reafirmó su ayuda y visibilizó el respaldo institucional al considerarlo clave en la “consolidación de ese proyecto de cambio” en Castilla y León. “Tenéis todo nuestro apoyo y reconocimiento”, afirmó Torró en su mensaje al equipo de Martínez. La secretaria de Organización elogió la campaña realizada, enfocada “a pie de calle y centrada en lo que realmente importa a los ciudadanos”, una estrategia que consideró determinante en el resultado obtenido.

Respecto al desempeño del PP, Torró felicito a Fernández Mañueco “por ser la lista más votada”, pero enfatizó que, en su opinión, el Partido Popular continúa dependiendo de Vox para formar un gobierno estable elección tras elección. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Torró lamentó que los populares “necesitan a los ultras para conformar gobierno” y subrayó que, en ese escenario, la presencia y la acción del Partido Socialista se tornan “más necesarias que nunca”.

Las declaraciones de la representante socialista también reflejaron el mensaje de continuidad y confianza en el proyecto de su partido. Torró pidió mantener el foco en las prioridades marcadas durante la campaña e insistió en que la defensa de los servicios públicos y los derechos ciudadanos seguirán siendo los ejes fundamentales de las políticas impulsadas por el PSOE en Castilla y León. Según informó Ferraz, esta declaración pública llegó después de conocerse que el PSOE, tras los recientes comicios, incrementó su representación en las Cortes regionales, mientras la correlación de fuerzas entre los bloques políticos mantiene la importancia de los acuerdos postelectorales para configurar el próximo gobierno autonómico.

El medio consignó que la valoración expresada representa la postura oficial de la dirección nacional del PSOE, que considera que el avance en escaños refuerza la solidez de su proyecto y la necesidad de su actuación en el contexto político de Castilla y León. Torró concluyó su intervención sin abrir turno de preguntas, centrando el discurso en la valoración de resultados y en la reafirmación del apoyo institucional al candidato socialista y su equipo.