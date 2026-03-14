Un total de 131 candidaturas de 26 partidos se presenta estas elecciones, nueve concurren en todas las provincias

Entre las formaciones que presentan propuestas únicamente en territorios concretos destaca el movimiento España Vaciada, cuya presencia alcanza la provincia de Palencia y Salamanca, mientras que concurren junto a Ahora Decide en Zamora y bajo la coalición Municipalistas-España Vaciada en Valladolid. Según consignó el medio fuente, la cifra de listas registradas marca un hito: 131 candidaturas presentadas por 26 formaciones políticas compiten en las elecciones autonómicas previstas para este domingo en Castilla y León, en busca de los 82 escaños del parlamento regional.

Tal como publicó la fuente, sólo nueve partidos han formalizado listas en la totalidad de las circunscripciones provinciales. Estos son el Partido Popular (PP), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Vox, Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ), el Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA), Partido Castellano-Tierra Comunera (PCAS-TC), Escaños en blanco para dejar escaños vacíos (Escaños en blanco) y Se Acabó la Fiesta (SALF). Valladolid figura como la provincia con mayor diversidad de opciones electorales, alcanzando 17 candidaturas, seguida por León, Salamanca y Zamora, cada una con 16, mientras que Palencia registró 15 listas, Ávila y Burgos contabilizaron 14, Soria 12 y Segovia 11.

El medio fuente detalló que partidos con representación previa en el parlamento, como la Unión del Pueblo Leonés (UPL), participan solo en León, Salamanca y Zamora, recordando que esta formación obtuvo tres escaños en los comicios de febrero de 2022. Soria ¡Ya! opta nuevamente por concurrir únicamente por Soria, tras obtener también tres procuradores la legislatura anterior. Por Ávila, que sumó un diputado en los dos ciclos previos, concurre en Ávila y Valladolid, igual que en 2022. Ciudadanos-Partido por la Ciudadanía, con presencia en la última legislatura, presenta listas en siete circunscripciones: todas menos Segovia y Palencia.

Entre las agrupaciones con aspiración a lograr representación figura 'Escaños en blanco para dejar escaños vacíos', que concurrirá en las nueve provincias, al igual que 'Por un mundo más justo (Mundo+Justo)', presente en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. El medio fuente añade que Zamora incorpora al proceso electoral a la agrupación 'Soberanía Alimentaria Española', mientras que en Palencia compite 'Vamos Palencia', y en Burgos lo hace 'Vía Burgalesa Municipalista (VBM)'. En Ávila se postula el Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (P.D.S.J.E.), así como en León participan Proyecto Alantre y Coalición por El Bierzo. El Partido Regionalista del País Leonés (PREPAL) formaliza su presencia en León, Salamanca y Zamora, y Falange Española de las J.O.N.S. lo hace en Ávila, Palencia y Valladolid.

La cobertura territorial de las candidaturas, según publicó la fuente, varía de provincia en provincia. En Ávila, catorce listas corresponden a PSOE, PP, Falange, Podemos-AV, Por Ávila, Vox, IU, Ciudadanos, PACMA, Nueve, PCAS-TC, Escaños en blanco, P.D.S.J.E. y SALF. Burgos cuenta también con catorce, repartidas entre PSOE, PP, Podemos-AV, Vox, Partido Comunista, Mundo+Justo, Vía Burgalesa, Cs, IU, PCAS-TC, PACMA, Escaños en blanco, Nueve y SALF. León agrupa dieciséis: PSOE, PP, P. Alantre, UPL, Podemos-AV, PACMA, PCAS-TC, Nueve, Ciudadanos, Partido Comunista, Coalición por El Bierzo, Escaños en blanco, Vox, IU, PREPAL y SALF.

En Palencia hay quince: PSOE, PP, España Vaciada, Falange, Escaños en blanco, IU, Vox, PACMA, Vamos Palencia, Mundo+Justo, Partido Comunista, PCAS-TC, PANCAL-URC, SALF y Podemos-AV. Salamanca recoge dieciséis listas entre Nueve, PP, UPL, Partido Comunista, España Vaciada, PSOE, Podemos-AV, Ciudadanos, Vox, IU, Escaños en blanco, PREPAL, PCAS-TC, Mundo+Justo, PCMA y SALF. Segovia tendrá once opciones: PP, Mundo+Justo, PSOE, Nueve, Podemos, Vox, PACMA, IU, PCAS-TC, Escaños en blanco y SALF.

El documento de la fuente cita que Soria suma doce listas: PP, PSOE, Soria ¡Ya!; Nueve CyL; Podemos-AV; Vox; Cs; Escaños en Blanco; IU-NS-UQ; Pacma; PCAS-TC y SALF. Valladolid, como la provincia con mayor número de candidaturas, incorpora diecisiete fuerzas: PSOE, PP, Falange española, Nueve Castilla y León, Pancal-Urci, Escaños en Blanco, Pacma, IU-MS-UQ, Vox, Por Ávila, Municipalistas-España Vaciada, Partido Comunista de los trabajadores de España, Podemos-AV, Mundo más Justo, Ciudadanos, PCAS-TC y SALF. En Zamora, dieciséis partidos aparecen registrados, entre los que figuran PSOE, PP, Ahora decide-España Vaciada, Podemos-AV, UPL, PACMA, IU-MS-UQ, Vox, PREPAL, Nueve Castilla y León, Escaños en Blanco, Cs, PCAS-TC, Por un Mundo Más Justo, Soberanía Alimentaria Española y SALF.

Este panorama expone un notable aumento de la fragmentación y diversidad territorial en Castilla y León, donde tanto agrupaciones de implantación provincial como formaciones nacionales y pequeños partidos participan ese domingo por uno de los 82 asientos parlamentarios, según reportó la fuente original.