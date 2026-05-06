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Caracas consolida su liderato y el Independiente Petrolero anticipa su despedida

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La Paz, 5 may (EFE).- Caracas tomó temporalmente este martes el liderato del Grupo E de la Copa Sudamericana con 8 puntos de 12 posibles y de paso certificó con su triunfo por 2-3 la eliminación de Independiente Petrolero, que enlazó su cuarta derrota en igual número de salidas y a falta de dos para el fin de esta instancia.

La cuarta fecha del Grupo E quedará definida este miércoles en Río de Janeiro con el choque de Botafogo, que tiene 7 unidades, y Racing, a su sombra con 4.

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El equipo venezolano se impuso hoy en los 2.800 metros de altitud e la ciudad boliviana de Sucre con un autogol del defensor local Francisco Rodríguez a los 4 minutos y sendas anotaciones del paraguayo Adrián Fernández en el 15 y del juvenil Wilfed Correa en el 67.

Para el plantel boliviano descontaron el colombiano Rodrigo Rivas en el minuto 55 y el argentino Jonatan Cristaldo en el 58.

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La tempranera apertura del marcador derivó de una jugada combinada entre Fernández, que conectó con Robert Hernández, aunque quien terminó anotando fue Rodríguez, defensor del equipo local.

El segundo para el plantel del venezolano Henry Melendez llegó en el minuto 15, tras un error defensivo del Independiente que permitió al panameño Irving Gudiño rescatar un balón y hacer un pase para que Fernández marque.

Los locales se quedaron con diez jugadores en la cancha en el minuto 28, después de que el árbitro peruano Joel Alarcón mostró la roja a Saúl Torres por una falta contra Gudiño.

Inicialmente, Alarcón mostró la tarjeta amarilla al boliviano, pero la cambió por la roja tras revisar la falta en el VAR.

Los cambios que hizo el brasileño Thiago Leitao para encarar el segundo tiempo rindieron frutos, pues el recién ingresado Rivas acortó distancias en el minuto 55, gracias a una buena asistencia del experimentado Rudy Cardozo.

Tres minutos después, 'el Churry' Cristaldo igualó el marcador tras recibir un centro de Ronny Montero.

La alegría del Inde duró poco, pues en el minuto 67, Correa puso el marcador 2-3, intentando primero de cabeza y luego con un remate que venció al guardameta Jhohan Gutiérrez, que estuvo muy requerido en el encuentro.

En la quinta y penúltima fecha, Independiente recibirá a Botafogo el 20 de mayo y un día después Caracas visitará a Racing. EFE

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