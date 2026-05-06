0-2. El argentino 'Flaco' López y el paraguayo Sosa ponen a Palmeiras a liderar el Grupo F

Lima, 5 may (EFE).- Palmeiras tomó el primer lugar del Grupo F en la cuarta fecha de la Copa Libertadores, al imponer su juego y vencer este martes por 0-2 a Sporting Cristal con goles del argentino Juan Manuel 'Flaco' López y el paraguayo Ramón Sosa.

El actual subcampeón de la Libertadores mantuvo su condición de invicto en la actual edición del torneo y arrebató a Sporting Cristal el primer lugar del Grupo F al alcanzar los 8 puntos, mientras el cuadro peruano es segundo con 6 unidades, a falta de que jueguen Junior (1) y Cerro Porteño (4) este jueves.

PUBLICIDAD

En el estadio Alejandro Villanueva, el local utilizó todas sus armas en el ataque, con Maxloren Castro y Luis Iberico, con la esperanza de ser los primeros en anotar.

El Verdao respondió por medio de Arthur, que recibió un rebote y disparó al arco celeste pero se encontró a Diego Enríquez atento y atajó su disparo.

PUBLICIDAD

No obstante, a los 31 minutos, el delantero argentino 'Flaco' López ingresó al área, recibió un centro y marcó el primer gol para Palmeiras.

Al final del primer tiempo, Palmeiras agudizó la presión en busca de ampliar el marcador, pero la defensa de Cristal y su portero Enríquez bloquearon sus esfuerzos.

PUBLICIDAD

En el segundo tramo del partido, el paraguayo Ramón Sosa marcó el segundo para el 'Verdao' a los 50 minutos, al rescatar un balón desviado torpemente por Rafael Lutiger.

Con la ventaja de dos goles en el marcador, los dirigidos por el portugués Abel Ferreira se adueñaron del partido y tuvieron ocasiones para ampliar su casillero.

PUBLICIDAD

El técnico de Cristal, el brasileño Zé Ricardo, puso en la cancha a su compatriota Felipe Vizeu y el equipo local gozó de oportunidades para haber reducido la diferencia con un tanto, pero el arquero Carlos Miguel logró de manera milagrosa mantener su arco en cero.

En la quinta jornada, Palmeiras jugará contra Cerro Porteño el próximo 20 de mayo, mientras Cristal visitará al colombiano Junior el mismo día.

PUBLICIDAD

- Ficha técnica:

0. Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa (Catriel Cabellos, m.81), Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Santiago González (Juan Cruz González, m.65), Gerald Távara (Wisdom, m.81), Yoshimar Yotún; Maxloren Castro; Luis Iberico (Gabriel Santana, m.56) e Irven Ávila (Felipe Vizeu, m.56).

PUBLICIDAD

Entrenador: Zé Roberto

2. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay, Andreas Pereira (Martínez, m.80), Jhon Arias (Evangelista, m.72), Gustavo Gómez, Marlon Freitas, Ramón Sosa (Anderson, m.72), Murilo, Allan, José Manuel 'Flaco' López (Paulinho, m.89) y Arthur (Jefté, m.72).

PUBLICIDAD

Entrenador: Abel Ferreira

Goles: 0-1, m.31: José Manuel López. 0-2, m.50: Ramón Sosa.

PUBLICIDAD

Arbitro: El argentino Darío Herrera amonestó a Gustavo Gómez, Irven Ávila, Gerald Távara y Agustín Giay.

Incidencias: partido de la cuarta jornada del grupo F de la Copa Libertadores disputado en el estadio Alejandro Villanueva en Lima ante unos 10.000 espectadores. EFE

(foto)