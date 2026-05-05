Oblak: "Estamos decepcionados, no era lo que queríamos"

Londres, 5 may (EFE).- El portero Jan Oblak, segundo capitán del Atlético de Madrid, reconoció este martes que el equipo está "decepcionado" tras caer eliminado de la Liga de Campeones en semifinales ante el Arsenal (1-0) y remarcó que no era lo que querían, ya que han luchado para levantar el título.

"Estamos todos decepcionados, no era lo que queríamos. Hemos tenido la oportunidad de llegar a la final y no lo hemos conseguido. Estamos muy decepcionados. Hemos hecho una Champions buena, pero lo que queremos es ganar y levantar el título", expresó el guardameta en la zona mixta tras el encuentro de vuelta en el estadio Emirates de Londres.

PUBLICIDAD

"Han habido pequeños detalles que han ido a su favor. Al final es un equipo que defiende muy bien y es difícil hacerles ocasiones. En la primera parte no hemos estado bien y hemos jugado con miedo. Nos han castigado en el último minuto de la primera parte y no hemos conseguido remontar. Es una pena, porque no hemos empezado el partido como deberíamos", agregó.

El Atlético de Madrid, que buscaba la cuarta final de su historia en la máxima competición, la tercera a las órdenes de Diego Simeone, cayó derrotado tras el gol de Bukayo Saka al filo del descanso, en un duelo en el que el Arsenal solo realizó dos remates entre los tres palos, incluida la jugada del gol, según las estadísticas de la UEFA.

PUBLICIDAD

Además, los rojiblancos reclamaron un penalti de Riccardo Calafiori sobre Antoine Griezmann, que el árbitro no pitó al interpretar una falta previa de Marc Pubill sobre Gabriel.

"No he visto la acción y mejor que no lo haya visto porque no quiero hablar de árbitros", zanjó Oblak, que agradeció a los 3.000 aficionados desplazados al Emirates.

PUBLICIDAD

"Han estado espectaculares. Había un estadio lleno, pero se escuchaban a los tres mil del Atlético. Han apoyado hasta el final y nos han dado un plus de energía. Como nosotros están decepcionados por la derrota", agradeció.

“Nos ha faltado un poco para pasar a la final. El equipo es bastante nuevo, con bastante gente joven, sin experiencia en esta competición, pero lo han hecho muy bien. Estoy orgulloso de ellos. En los últimos dos años hemos cambiado quince jugadores. Es un equipo bastante nuevo y no es fácil llegar tan lejos, pero no es lo suficiente, no es lo que queremos. Queríamos ganar la Champions y no lo conseguimos. Por eso, estamos decepcionados”, lamentó también en declaraciones a los medios del club.

PUBLICIDAD

“El equipo tiene futuro, los jugadores están creciendo y están dando lo máximo que tienen por este escudo. Eso es lo más importante. Ojalá el título pueda llegar el año que viene como se juega en Madrid, en nuestro estadio sería lo más especial, es el sueño de todos, y ojalá que pueda llegar”, añadió. EFE

(vídeo)

PUBLICIDAD