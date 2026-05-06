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Hulk es anunciado como refuerzo del Fluminense a sus 40 años

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Río de Janeiro, 5 may (EFE).- El delantero brasileño Givanildo Vieira de Sousa, más conocido como Hulk y que ha sido goleador en clubes como el Oporto portugués, el Zénit ruso y el Atlético Mineiro, fue anunciado este martes, a sus 40 años, como el principal refuerzo del Fluminense para 2026.

El atacante, que disputó el Mundial de 2014 con la selección brasileña, con la que fue campeón de la Copa de las Confederaciones de 2013, rescindió el contrato que tenía con el Atlético Mineiro desde 2021, cuando regresó a Brasil tras quince años en el exterior, para poder reforzar al conjunto carioca.

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Su traslado al Fluminense era negociado desde enero pasado, pero el Mineiro se resistía a renunciar a uno de sus principales anotadores.

El equipo de Río de Janeiro informó que, gracias al acuerdo con el Mineiro, no pagará nada por los derechos federativos de Hulk y que le ofrecerá al delantero un contrato hasta diciembre de 2027.

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El equipo carioca agregó que Hulk se sumará a los entrenamientos del Fluminense la próxima semana, pero que, por restricciones del torneo, tan solo podrá debutar después del Mundial de 2026, cuando se abre la ventaja de transferencias de mitad de año.

El club espera poder presentarlo a los hinchas el 16 de mayo en el estadio Maracaná, en donde Fluminense recibirá al São Paulo por el Campeonato Brasileño.

Como parte de sus exigencias, Hulk vestirá en el Fluminense la camisa con el dorsal número 7, que actualmente pertenece al venezolano Jefferson Soteldo.

En las últimas cinco temporadas en el Atlético Mineiro, club con el que anotó 140 goles en 311 partidos y del que es uno de los mayores ídolos, el atacante conquistó un título del Campeonato Brasileño (2021), uno de la Copa do Brasil (2021), uno de la Supercopa do Brasil (2022) y cinco consecutivos del campeonato regional del estado de Minas Gerais (de 2021 hasta 2025). EFE

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