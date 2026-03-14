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PP-A pide más medios para la "guerra" de la Guardia Civil contra el narcotráfico y las 'narcolanchas'

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El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha reclamado este sábado desde Níjar (Almería) más medios humanos y materiales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico en Andalucía, y especialmente para la Guardia Civil en el Parque Natural Cabo de Gata, y al respecto ha señalado que, "para guerra, la que libra sin medios suficientes" el instituto armado en dicha zona de Almería y "el resto del litoral andaluz".

Así lo ha señalado el portavoz 'popular' durante su intervención en el acto de clausura del Congreso Local del PP de Níjar, en el que también ha participado el presidente del PP de Almería y consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, según ha informado el PP-A en una nota.

Toni Martín ha lamentado que el citado parque natural "se está convirtiendo desgraciadamente en refugio habitual de las 'narcolanchas' ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Para guerra, la que libra sin medios suficientes para ello la Guardia Civil contra las organizaciones cada vez más violentas que operan en esta zona, sin que desde el Gobierno de España se adopten medidas eficaces para acabar con el problema", ha manifestado al respecto el portavoz parlamentario 'popular'.

En esa línea, Martín ha exigido un "refuerzo inmediato" de los efectivos con los que cuenta la Benemérita "para combatir a las mafias en igualdad de condiciones", al tiempo que ha expresado su agradecimiento al instituto armado, "cuyos miembros se juegan la vida cada día mientras el Ministerio del Interior mira hacia otro lado", ha apuntado.

En este sentido, ha remarcado que son muchas las iniciativas parlamentarias que el Grupo Popular ha llevado al Parlamento andaluz para exponer la problemática que el narcotráfico plantea en esta zona y en otras del litoral andaluz, y para "denunciar la indefensión de los agentes y reivindicar soluciones".

BALANCE DEL GOBIERNO DE JUANMA MORENO

Asimismo, Toni Martín ha hecho un repaso por algunos "hitos" que, según ha defendido, ha posibilitado el Gobierno de Juanma Moreno en la provincia de Almería en sus siete años al frente de la Junta de Andalucía. "105.000 cotizantes más a la Seguridad Social, 5.200 autónomos más, 2.500 empresas más, casi 6.000 millones de euros en exportaciones o 136.000 turistas más el año pasado", ha destacado en ese sentido.

De este modo, Toni Martín ha defendido que los indicadores avalan el trabajo realizado por el Gobierno del PP en Andalucía desde 2019, y ha reivindicado que, "tras décadas de abandono de la administración autonómica socialista en Almería, el PP ha hecho que cambien las cosas para la provincia, porque es el Partido Popular el único partido que ha apostado siempre por Almería y la ha defendido, por mucho que ahora otros quieran enarbolar banderas que no les corresponden", ha añadido.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento ha subrayado así la necesidad, a su juicio, de "que Andalucía y Almería continúen contando con un Gobierno en la Junta de Andalucía estable y solvente, de manera que la senda de crecimiento y de avance socioeconómico no se trunque con inestabilidad y recetas que se traducirían en falta de capacidad para tomar las decisiones que le hacen falta a nuestra tierra".

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