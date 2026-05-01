Macrojuicio este mes en la Audiencia de Granada contra el clan del Bigotes por narcotráfico

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebra este mes de mayo un macrojuicio por narcotráfico contra más de una treintena de personas acusadas de pertenecer al llamado 'clan del Bigotes'. Entre ellos se encuentra el presunto cabecilla de esta organización asentada en la provincia granadina y dedicada a la adquisición de grandes cantidades de marihuana para su posterior distribución a otros países de la Unión Europea.

El juicio está previsto entre el 25 y el 29 de mayo y se trasladará al edificio judicial de La Caleta por motivos de espacio, ya que son 32 los acusados --otros dos están en busca y captura--, además de sus letrados, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

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Esta organización fue desmantelada en el marco de una operación de la Guardia Civil el 29 de septiembre de 2022 en la que hubo más de 300 agentes implicados. Se intervinieron más de 135 kilos de marihuana con un valor de 258.685 euros en el mercado negro. También, 21,6 kilos de hachís y 14 armas de fuego.

La Fiscalía solicita 12 años de prisión y multa de 500.000 euros para el presunto cabecilla de esta organización criminal, natural de Croacia, por un delito contra la salud pública; así como el pago de una multa de 3.000 euros por defraudación de fluido eléctrico para el cultivo de marihuana.

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Para el resto de los acusados, algunos de los cuales están acusados de tenencia ilícita de armas, el Ministerio Fiscal solicita penas de entre siete y diez años de prisión, así como multas de medio millón de euros, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Desde el segundo semestre de 2022, la Guardia Civil tuvo conocimiento de este entramado criminal dedicado presuntamente a la adquisición de grandes cantidades de marihuana para su posterior distribución a terceros países de la Unión Europea, donde su precio se incrementa de forma exponencial.

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La organización tenía distintas vías de suministro que funcionarían de forma independiente, contando cada una de ellas con un responsable. Existían cuatro grupos en el seno de la organización con diferentes tareas y, junto a resto de los acusados, supuestamente se dedicaban a la compra y almacenaje de la marihuana usando guarderías de su propiedad.

También tendrían lugares donde se transportaba la mercancía para las labores previas a su distribución fuera de España y cultivos propios con los que nutrían a la organización, además de la compraventa que hacían de marihuana.

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