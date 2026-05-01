Espana agencias

Macrojuicio este mes en la Audiencia de Granada contra el clan del Bigotes por narcotráfico

Guardar
Imagen ONHC7PDJEFETBEVIKWZVCVMX3A

La Sección Segunda de la Audiencia de Granada celebra este mes de mayo un macrojuicio por narcotráfico contra más de una treintena de personas acusadas de pertenecer al llamado 'clan del Bigotes'. Entre ellos se encuentra el presunto cabecilla de esta organización asentada en la provincia granadina y dedicada a la adquisición de grandes cantidades de marihuana para su posterior distribución a otros países de la Unión Europea.

El juicio está previsto entre el 25 y el 29 de mayo y se trasladará al edificio judicial de La Caleta por motivos de espacio, ya que son 32 los acusados --otros dos están en busca y captura--, además de sus letrados, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.

PUBLICIDAD

Esta organización fue desmantelada en el marco de una operación de la Guardia Civil el 29 de septiembre de 2022 en la que hubo más de 300 agentes implicados. Se intervinieron más de 135 kilos de marihuana con un valor de 258.685 euros en el mercado negro. También, 21,6 kilos de hachís y 14 armas de fuego.

La Fiscalía solicita 12 años de prisión y multa de 500.000 euros para el presunto cabecilla de esta organización criminal, natural de Croacia, por un delito contra la salud pública; así como el pago de una multa de 3.000 euros por defraudación de fluido eléctrico para el cultivo de marihuana.

PUBLICIDAD

Para el resto de los acusados, algunos de los cuales están acusados de tenencia ilícita de armas, el Ministerio Fiscal solicita penas de entre siete y diez años de prisión, así como multas de medio millón de euros, según consta en el escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Desde el segundo semestre de 2022, la Guardia Civil tuvo conocimiento de este entramado criminal dedicado presuntamente a la adquisición de grandes cantidades de marihuana para su posterior distribución a terceros países de la Unión Europea, donde su precio se incrementa de forma exponencial.

La organización tenía distintas vías de suministro que funcionarían de forma independiente, contando cada una de ellas con un responsable. Existían cuatro grupos en el seno de la organización con diferentes tareas y, junto a resto de los acusados, supuestamente se dedicaban a la compra y almacenaje de la marihuana usando guarderías de su propiedad.

También tendrían lugares donde se transportaba la mercancía para las labores previas a su distribución fuera de España y cultivos propios con los que nutrían a la organización, además de la compraventa que hacían de marihuana.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Podría volver la sequía?; Pese a los embalses llenos, no se puede bajar la guardia

Infobae

La Junta Electoral desautoriza acto del sindicato Solidaridad en Jaén por "encubrir a Vox"

Infobae

El físico David Blanco se asoma al abismo de los agujeros negros de la mano de la cultura

Infobae

Sean Hepburn, hijo de Audrey Hepburn: "A mi madre le destrozaría ver cómo está el mundo"

Infobae

Zarzalejos (PP) afirma que un "ICE europeo no puede estar más lejos" de los objetivos de la UE

Zarzalejos (PP) afirma que un "ICE europeo no puede estar más lejos" de los objetivos de la UE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo